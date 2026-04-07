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चिमनी से टाइल्स तक, किचन में जमी जिद्दी चिकनाई मिनटों में होगी साफ

  • Edited By Monika,
  • Updated: 07 Apr, 2026 04:27 PM
चिमनी से टाइल्स तक, किचन में जमी जिद्दी चिकनाई मिनटों में होगी साफ

नारी डेस्क : किचन हर घर का एक जरूरी हिस्सा होता है और इसे साफ-सुथरा रखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन लगातार तेल की छीटें, मसाले और धुएं के कारण किचन की दीवार, टाइल्स और चिमनी पर जिद्दी चिकनाई जम जाती है। अक्सर लोग महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। वहीं, कुछ आसान घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के किचन की गंदगी मिनटों में साफ कर सकते हैं।

किचन की गंदगी क्यों होती है इतनी जिद्दी?

लगातार धुआं और तेल की छीटें चिपक जाती हैं
टाइल्स और स्लैब पर ग्रीस की परत बन जाती है
समय पर सफाई न करने से गंदगी और बढ़ जाती है
न सिर्फ किचन गंदा दिखता है, बल्कि यह अनहाइजीनिक भी लगता है।

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सिरका और बेकिंग सोडा का जादू

गंदी जगह पर बेकिंग सोडा छिड़कें
उसके ऊपर सिरका स्प्रे करें
5–10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ग्रीस ढीली हो जाए
इसके बाद स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें
साफ पानी से पोंछ लें
इससे जिद्दी चिकनाई आसानी से हट जाती है और किचन चमकने लगता है।

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गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड

एक बाउल में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ी डिशवॉश लिक्विड मिलाएं
कपड़ा या स्पंज को इस घोल में डुबोकर गंदी सतह पर साफ करें
यह तरीका चिकनाई को जल्दी घोल देता है और किचन को साफ-सुथरा बनाता है।

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नींबू और नमक से डीप क्लीनिंग

नींबू में मौजूद एसिड और नमक की स्क्रबिंग पावर मिलकर जिद्दी ग्रीस को हटाती है
नींबू को आधा काटें, उस पर नमक लगाएं और सीधे टाइल्स या चिमनी पर रगड़ें।
कुछ देर बाद गीले कपड़े से साफ करें
इससे चिकनाई हटती है और किचन में ताजगी भरी खुशबू आती है।

बेकिंग सोडा पेस्ट से जमी परत साफ करें

बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं
इसे गंदी जगह पर लगाकर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें
इसके बाद ब्रश से रगड़कर गीले कपड़े से पोंछ लें
मोटी और पुरानी चिकनाई की परत भी आसानी से निकल जाती है।

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टिप्स
किचन की सफाई नियमित रूप से करें
जमी गंदगी को दिन में एक बार हल्के तरीके से साफ करें
घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके महंगे केमिकल्स से बचें।

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