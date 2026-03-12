गर्मियों में इन 4 लोगों को नहीं खानी चाहिए दही, गलती से खा लिया तो हो सकता है नुकसान

नारी डेस्क : गर्मियों के मौसम में दही खाना बहुत आम बात है। ठंडक देने वाला यह खाद्य पदार्थ शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। दही में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम और पोटैशियम, जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। दही का सेवन आंतों में अच्छे बैक्टीरिया (Good Bacteria) को बढ़ाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही यह हड्डियों को मजबूत बनाने और त्वचा व बालों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। हालांकि, हर चीज हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। इसी तरह दही भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर कुछ खास स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो दही खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन लोगों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए।

अस्थमा (Asthma) के मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए

अस्थमा के मरीजों के लिए दही का सेवन कभी-कभी समस्या बढ़ा सकता है। दही का स्वभाव थोड़ा ठंडा और खट्टा होता है, जो शरीर में म्यूकस (कफ) बढ़ाने का कारण बन सकता है। कफ बढ़ने से छाती में जमाव हो सकता है और सांस लेने में परेशानी भी बढ़ सकती है। इसलिए अस्थमा से पीड़ित लोगों को दही का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाना चाहिए।

गैस और एसिडिटी से परेशान लोग

जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है या जिन्हें अक्सर गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें दही का सेवन सावधानी से करना चाहिए।खासतौर पर रात के समय दही खाना कई बार पाचन को और बिगाड़ सकता है। ऐसे में गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आपको पहले से ही पेट की परेशानी रहती है, तो दही खाने से पहले समय और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

अर्थराइटिस (Arthritis) (जोड़ों के दर्द) के मरीज

दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन कुछ मामलों में अर्थराइटिस के मरीजों के लिए दही ज्यादा खाना ठीक नहीं माना जाता। दही का खट्टापन शरीर में सूजन की समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे जोड़ों का दर्द और अकड़न बढ़ सकती है। इसलिए अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को दही सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले लोग (Lactose Intolerance)

कुछ लोगों को दूध और उससे बने उत्पाद आसानी से पचते नहीं हैं। इस स्थिति को लैक्टोज इनटॉलरेंस कहा जाता है। ऐसे लोगों को दही खाने के बाद पेट दर्द, गैस, डायरिया या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट से ऐसी परेशानी होती है, तो दही का सेवन करने से बचना बेहतर होता है।

दही खाते समय रखें ये जरूरी बातें

रात के समय दही खाने से बचें।

दही हमेशा ताजा ही खाएं।

ज्यादा खट्टी दही का सेवन न करें।

अगर कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

दही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खासकर गर्मियों में। लेकिन हर व्यक्ति की शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है। इसलिए अगर आपको अस्थमा, गैस, अर्थराइटिस या लैक्टोज इनटॉलरेंस जैसी समस्याएं हैं, तो दही का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए।