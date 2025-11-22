02 DECTUESDAY2025 8:26:09 PM
रिपोर्ट में हुआ खुलासा: इन दो ब्लड ग्रुप वालों को सबसे ज्यादा Heart Attack का खतरा!

  Updated: 28 Nov, 2025 10:55 AM
नारी डेस्क : आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। खराब खान-पान, तनाव, बढ़ता प्रदूषण और अस्वस्थ जीवनशैली इसे मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन हाल ही में हुई एक बड़ी रिसर्च ने एक और चौंकाने वाला पहलू सामने किया है की इन दो ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। यहां जाने की आपका ब्लड ग्रुप भी दिल की सेहत को प्रभावित कर रहा है। 

कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं सबसे ज्यादा खतरे में?

एक बड़ी रिसर्च में लगभग 4 लाख लोगों के डेटा का अध्ययन किया गया। इस स्टडी में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि ब्लड ग्रुप और हार्ट अटैक के बीच क्या संबंध है। नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A और B है, उनमें हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी अन्य बीमारियों का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है।

PunjabKesari

रिसर्च के आंकड़े क्या कहते हैं?

रिसर्च के अनुसार, ब्लड ग्रुप A और B वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा अन्य ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में ज्यादा होता है। खासतौर पर, A और B ब्लड ग्रुप वालों को O ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में हार्ट अटैक का जोखिम 8% अधिक पाया गया। वहीं, A ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट फेलियर का खतरा 11% ज्यादा था, और B ब्लड ग्रुप वालों को हार्ट अटैक का जोखिम 15% तक अधिक पाया गया।

क्यों बढ़ता है A और B ब्लड ग्रुप वालों में खतरा?

A और B ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक का खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनके खून में थक्का (Blood Clot) बनने की संभावना अधिक होती है। रिसर्च के अनुसार, A और B ब्लड ग्रुप वालों में यह खतरा O ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में लगभग 44% ज्यादा होता है। जब खून के थक्के धमनियों में जाकर ब्लॉकेज पैदा करते हैं, तो यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है।

यें भी पढ़ें : ठंड के मौसम में शुरू होने वाला 'सबक्लेड के' फ्लू! क्यों माना जा रहा है खतरनाक

इसका मतलब आपके लिए क्या है?

अगर आपका ब्लड ग्रुप A या B है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार्ट अटैक जरूर होगा। लेकिन यह एक चेतावनी संकेत जरूर है कि आपको दिल की सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्लड ग्रुप एक ऐसा जोखिम कारक है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवनशैली को बदलकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

PunjabKesari

कैसे बच सकते हैं दिल की बीमारियों से?

संतुलित आहार लें:अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें।

नियमित व्यायाम करें: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट (जैसे तेज चलना, योग, साइकिलिंग) जरूर करें।

यें भी पढ़ें : सिर्फ ये 1 फल ही Cholesterol का है काल! खाते रहे तो नहीं होगा Heart Stroke

तनाव से दूरी बनाएं: अपने दिल की सेहत के लिए तनाव से दूर रहें। इसके लिए ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का सहारा लें।

नियमित जांच कराएं: समय-समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते रहें।

धूम्रपान और शराब से बचें : ये दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं।

PunjabKesari

अगर आपका ब्लड ग्रुप A या B है, तो इसे एक चेतावनी के तौर पर लें और आज से ही अपने दिल का ज्यादा ख्याल रखें। सही खानपान, नियमित व्यायाम और समय-समय पर चेकअप के जरिए आप इस अतिरिक्त जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ व लंबी जिंदगी जी सकते हैं।

