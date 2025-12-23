25 DECTHURSDAY2025 12:04:18 PM
कारों में लाए, शाही खाना खिलाया.... बहन की शादी में भिखारियों को बुलाकर इस भाई ने कर दिया कमाल

  • Updated: 23 Dec, 2025 12:13 PM
नारी डेस्क:  उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक शादी तब वायरल हो गई जब एक शख्स ने अपनी बहन की शादी में भिखारियों और बेघर लोगों को खास मेहमान के तौर पर बुलाया। उनका शादी में सम्मान के साथ स्वागत किया गया, उनको साथ में खाना खिलाया और सम्मान की साथ ही इन लोगों को विदा किया। इस दिल को छू लेने वाले काम ने कई लोगों को भावुक कर दिया। जरा सोचिए अगर ऐसी सोच सभी की हो जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। 

 

 

यह महान काम किया है गाजीपुर के सिद्धार्थ राय (Siddhartha Rai) ने। वह भिखारियों और बेघर मेहमानों को बाकायदा खास गाड़ियों में पूरे सम्मान के साथ शादी के वेन्यू तक लाए। जो पकवान वाईआईपी और रिश्तेदारों के लिए बने थे, वही इन खास मेहमानों को भी सर्व किया गया। सिद्धार्थ और उनकी फैमिली ने उन्हें केवल खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि संगीत और डांस में भी जोर-शोर से शामिल किया। इतना ही नहीं उन्हें खास उपहार के साथ ही विदा किया गया।


 शादी में आए एक बुजुर्ग ने भावुक होते हुए कहा कि  उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी शादी में इतनी इज्जत पाई है। उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि खोया हुआ आत्मसम्मान है। वहीं  सिद्धार्थ का कहना है कि जिनका कोई नहीं होता, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। उनके इस काम की खूब तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि इस इंसान ने साबित कर दिया है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। 

