पीएम मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम, बताया कितनी Powerful है हमारे देश की महिलाएं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Mar, 2026 11:30 AM
नारी डेस्क:   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, महिलाओं की उम्मीदें और योगदान एक मज़बूत और खुशहाल देश की ओर भारत की सामूहिक यात्रा को गाइड करते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे महिलाएं अब स्टीरियोटाइप को तोड़कर एक ऐसे प्रोफेशन में आ रही हैं जिसे "महिलाओं के लिए नहीं" माना जाता था। पीएम मोदी इंटरनेशनल विमेंस डे के खास मौके पर महिलाओं के सम्मान में कई बातें कहीं। 


नारी शक्ति की उपलब्धियां गर्व का विषय : पीएम मोदी

PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा- "भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गर्व का विषय हैं और देश बनाने में बदलाव लाने वाली भूमिका की एक मज़बूत याद दिलाती हैं। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, महिलाओं की उम्मीदें और योगदान एक मज़बूत और खुशहाल देश की ओर हमारी सामूहिक यात्रा को गाइड करते रहेंगे।" उन्होंने भारत सरकार के ऑफिशियल X अकाउंट, MyGovIndia का एक थ्रेड पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे महिलाओं ने उन प्रोफेशन में कदम रखा है जिन्हें पहले "महिलाओं के लिए नहीं" माना जाता था। पोस्ट में लिखा था, "आज, पूरे भारत में महिलाएं डिफेंस, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस और इनोवेशन में लीड करके उन सीमाओं को फिर से तय कर रही हैं। बस देखिए कि अलग-अलग सेक्टर में महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर सोच कैसे बदल रही है।"

अब एविएशन भी महिलाओं के कंट्रोल में

इसमें आगे कहा गया- "यह सोच कि डिफेंस महिलाओं के लिए नहीं है, तेज़ी से खत्म हो रही है। भारत की आर्म्ड फोर्सेज़ और डिफेंस इंस्टीट्यूशन्स में, महिलाएं उन भूमिकाओं में कदम रख रही हैं जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था, यह साबित करते हुए कि हिम्मत, लीडरशिप और कमिटमेंट का कोई जेंडर नहीं होता।" इस पोस्ट में बताया गया कि कभी "पुरुषों का डोमेन" माना जाने वाला एविएशन अब पूरे देश में महिलाओं के कंट्रोल में है और दुनिया भर में महिला कमर्शियल पायलटों की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी के साथ, भारत एविएशन में जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मज़बूत मिसाल कायम कर रहा है।

हर क्षेत्र में महिला ने बनाई अपनी जगह

सरकार ने यह भी बताया कि कैसे रिसर्च लैब्स, इंजीनियरिंग टीमों और स्पेस मिशन्स में, महिलाएं इनोवेशन को आगे बढ़ा रही हैं और भारत के साइंस फ्रंटियर्स को बढ़ा रही हैं। इसमें आगे कहा गया- "पुरानी सोच थी कि बिज़नेस लीडरशिप महिलाओं के लिए नहीं है। अब, भारत के स्टार्टअप लैंडस्केप में महिला फाउंडर उभर रही हैं, जो एम्बिशन को ऐसे एंटरप्राइज में बदल रही हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं।" एक अलग थ्रेड पोस्ट में, MyGovIndia ने बताया कि कैसे, दशकों तक, सोच और सीमाओं ने दुनिया के भारतीय महिला को देखने के तरीके को बनाया, लेकिन एक नई सच्चाई सामने आई है जहां वह साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप, डिफेंस और पब्लिक सर्विस तक, तरक्की के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है।

PM ने महिलाओं के लिए उठाए कई कदम 

इसमें आगे कहा गया- "यह बदलाव PM नरेंद्र मोदी के विज़न को दिखाता है, जहां महिलाओं का विकास अब सिर्फ़ मदद के बारे में नहीं है, बल्कि लीडरशिप को सक्षम बनाने और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां महिलाएं भारत की ग्रोथ स्टोरी को लीड कर सकें।" टेक्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को साफ़ खाना पकाने का फ्यूल मिल रहा है और बेहतर हेल्थ को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के हिस्से के तौर पर 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब 28 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने लगभग 72 प्रतिशत घरों की मालिकी पूरी तरह से या मिलकर महिलाओं के पास है।


लखपति दीदी योजना के भी फायदे

सरकार ने यह भी बताया है कि लगभग 2 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे और छोटे उद्यमों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के ज़रिए 80,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर मिले हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी योजना की लाभार्थी बन गई हैं।
इसके अलावा, लगभग 14.5 लाख महिलाएं अब पंचायती राज संस्थाओं में चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, जो सभी सदस्यों का 46 प्रतिशत हैं और स्थानीय शासन में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण आवाज़ देती हैं।
 

