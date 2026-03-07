अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर के बिल्कुल पास खरीदी करोड़ों की जमीन, अयोध्या में उनकी चौथी जमीन

नारी डेस्क: अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग फ़िल्मों, दमदार डायलॉग और बॉलीवुड के दशकों के इतिहास के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाल ही में इस महान एक्टर ने फिर से कई लोगों को चौंका दिया। इस बार वह किसी फ़िल्म या टेलीविज़न शो को लेकर नहीं बल्कि अपने बिज़नेस को लेकर खबराें में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपरस्टार ने पवित्र शहर अयोध्या में एक और बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली है।



लंबे समय से कर रहे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग

यह सिर्फ़ ज़मीन खरीदने के बारे में नहीं है बल्कि असल में इससे यह दिखाता है कि कैसे भारत के सबसे मशहूर एक्टर में से एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है, जबकि एक ऐतिहासिक शहर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) से अयोध्या में करीब ₹35 करोड़ में 2.67 एकड़ ज़मीन खरीदी है। ज़मीन का यह टुकड़ा HoABL के 75 एकड़ के बड़े लग्ज़री लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट “द सरयू” के पास है। यह ट्रांज़ैक्शन AB Corp Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव ने किया, जो बच्चन के कई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है।



खरीद के बारे में कुछ खास बातें ये हैं:

ज़मीन का साइज – लगभग 2.67 एकड़

अनुमानित कीमत – लगभग ₹35 करोड़

लोकेशन – द सरयू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास

डेवलपर – द हाउस ऑफ़ अभिनंदन लोढ़ा

मैनेज किया गया – AB Corp Ltd



इस जगह है बिग बी की जमीन

यह डील इसे अयोध्या के तेज़ी से बढ़ते प्रॉपर्टी मार्केट में अभी हो रही मशहूर सेलिब्रिटी ज़मीन की खरीद में से एक बनाती है। असल में, यह नई खरीदारी HoABL के ज़रिए मंदिर शहर में उनका तीसरा इन्वेस्टमेंट है और फर्म के साथ कुल मिलाकर चौथी प्लॉटेड डेवलपमेंट खरीदारी है। पिछले कुछ सालों में, एक्टर ने धीरे-धीरे शहर में अपनी प्रॉपर्टी की पहुंच बढ़ाई है। 2024 में, उन्होंने सरयू प्रोजेक्ट में लगभग ₹14.5 करोड़ कीमत का 10,000 sq ft का प्लॉट खरीदा था। 2025 में, उन्होंने सरयू प्रोजेक्ट के पास लगभग ₹40 करोड़ में 25,000 sq ft ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। अब उन्होंने उसी डेवलपमेंट के पास लगभग ₹35 करोड़ में 2.67 एकड़ ज़मीन खरीदी है।



अयोध्या सेलिब्रिटी को कर रहा अट्रैक्ट

इन बार-बार किए गए इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि बच्चन को अयोध्या के प्रॉपर्टी मार्केट में लंबे समय का मज़बूत पोटेंशियल दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड आइकॉन ने HoABL के एक और प्रोजेक्ट सोल डे अलीबाग में भी इन्वेस्ट किया है, जहां उन्होंने लगभग ₹10 करोड़ की कीमत का 10,000 sq ft ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है। यह इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि एक्टर कैसे धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पर अपने लग्ज़री रियल-एस्टेट पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई कर रहे हैं। अयोध्या तेज़ी से भारत के सबसे चर्चित रियल-एस्टेट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। यह बदलाव अयोध्या के मशहूर राम मंदिर के बनने के बाद शुरू हुआ। हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट के शहर में आने की उम्मीद है, जिससे होटल, ज़मीन के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी डिमांड पैदा हुई है। खबर है कि अयोध्या में ज़मीन की कीमतें हर साल लगभग 19% की एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ी हैं, और कुछ अनुमान बताते हैं कि यह ग्रोथ 2035 तक लगभग 25% तक पहुंच सकती है।