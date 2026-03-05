10 MARTUESDAY2026 2:37:38 PM
सेहत के लिए वरदान है Vegetable Raita, गर्मियों में आस- पास भी नहीं भटकेंगी बीमारियां !

  • Updated: 05 Mar, 2026 06:36 PM
नारी डेस्क: गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का रखने के लिए दही से बनी चीजें काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। ऐसी ही एक स्वादिष्ट और हेल्दी डिश हैवेजिटेबल रायता । यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। रायता बनाने में इस्तेमाल होने वाला दही शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आप गर्मियों में हल्का, पौष्टिक और जल्दी बनने वाला खाना ढूंढ रहे हैं तो वेजिटेबल रायता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।


वेजिटेबल रायता के फायदे

शरीर को ठंडक देता है: दही की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है।

पाचन के लिए फायदेमंद: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और गैस या एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं।

पोषण से भरपूर: जब रायते में खीरा, गाजर, टमाटर जैसी सब्जियां डाली जाती हैं तो इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है।

वजन नियंत्रण में मदद: रायता हल्का और कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए यह संतुलित डाइट में शामिल करने के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है।


वेजिटेबल रायता बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

- 1 कप दही
-1 छोटा खीरा बारीक कटा हुआ
-1 छोटी गाजर कद्दूकस की हुई
- 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ
- 1-2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
-स्वादानुसार नमक
- थोड़ा भुना जीरा पाउडर
-चुटकी भर काली मिर्च

बनाने की विधि

1. सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें।
2. इसमें कटा हुआ खीरा, गाजर और टमाटर डालें।
3. अब नमक, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च मिलाएं।
4. ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें।
5. इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें।


खाने का सही तरीका

वेजिटेबल रायता को आप दाल-चावल, पुलाव, पराठा या रोटी के साथ खा सकते हैं। यह खाने को हल्का और स्वादिष्ट बना देता है। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और संतुलित आहार के लिए वेजिटेबल रायता एक आसान और पौष्टिक विकल्प है। दही और ताजी सब्जियों से बना यह व्यंजन स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखता है।
 

