क्या आप जानते हैं हमेशा के लिए शराब छोड़ने के बाद शरीर और दिमाग में होता है क्या असर ?

नारी डेस्क: बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे सिर्फ कभी-कभी शराब पीते हैं तो इससे शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, चाहे शराब कम पी जाए या ज्यादा इसे छोड़ने के बाद शरीर और दिमाग दोनों में कई सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि शराब छोड़ने के बाद शरीर धीरे-धीरे खुद को ठीक करने लगता है। आइए जानते हैं कि शराब बंद करने के बाद शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं।



नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है

कई लोगों को लगता है कि शराब पीने से जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन वास्तव में यह नींद की गुणवत्ता को खराब करती है। शराब छोड़ने के बाद नींद गहरी और बेहतर हो सकती है, जिससे सुबह शरीर ज्यादा फ्रेश महसूस करता है।



लिवर की सेहत में सुधार

शराब का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है। लगातार शराब पीने से Fatty Liver Disease और अन्य लिवर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब छोड़ देता है, तो लिवर धीरे-धीरे खुद को रिपेयर करने लगता है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है।



मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है

शराब छोड़ने के बाद कई लोगों में चिंता और तनाव कम होने लगता है। लंबे समय तक शराब पीना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे Depression को बढ़ा सकता है। शराब से दूरी बनाने पर मूड ज्यादा स्थिर और सकारात्मक हो सकता है।



वजन कम होने में मदद

शराब में काफी कैलोरी होती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शराब छोड़ने के बाद शरीर में अतिरिक्त कैलोरी कम हो जाती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।



त्वचा और ऊर्जा में सुधार

शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है। इसे छोड़ने के बाद त्वचा ज्यादा हेल्दी और चमकदार दिख सकती है। साथ ही शरीर में ऊर्जा भी बढ़ सकती है और थकान कम महसूस होती है।शराब छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद कई लोग महसूस करते हैं कि उनकी याददाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो गई है।



दिल की सेहत बेहतर हो सकती है

अधिक शराब पीना Heart Disease हाई ब्लड प्रेशर और अनियमित धड़कन का खतरा बढ़ा सकता है। शराब बंद करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और हार्ट हेल्थ में सुधार आ सकता है।



ध्यान रखने वाली बात

जो लोग लंबे समय से बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें अचानक शराब छोड़ने पर कुछ समय के लिए बेचैनी, नींद की समस्या या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। शराब छोड़ना शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चाहे आप कम पीते हों या ज्यादा, शराब से दूरी बनाना आपके स्वास्थ्य, नींद, ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।