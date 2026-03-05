10 MARTUESDAY2026 2:42:30 PM
Nari

क्या आप जानते हैं हमेशा के लिए शराब छोड़ने के बाद शरीर और दिमाग में होता है क्या असर ?

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Mar, 2026 06:08 PM
क्या आप जानते हैं हमेशा के लिए शराब छोड़ने के बाद शरीर और दिमाग में होता है क्या असर ?

नारी डेस्क: बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे सिर्फ कभी-कभी शराब पीते हैं तो इससे शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार, चाहे शराब कम पी जाए या ज्यादा इसे छोड़ने के बाद शरीर और दिमाग दोनों में कई सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि शराब छोड़ने के बाद शरीर धीरे-धीरे खुद को ठीक करने लगता है। आइए जानते हैं कि शराब बंद करने के बाद शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं।


नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है

कई लोगों को लगता है कि शराब पीने से जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन वास्तव में यह नींद की गुणवत्ता को खराब करती है। शराब छोड़ने के बाद नींद गहरी और बेहतर हो सकती है, जिससे सुबह शरीर ज्यादा फ्रेश महसूस करता है।

PunjabKesari
लिवर की सेहत में सुधार

शराब का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है। लगातार शराब पीने से Fatty Liver Disease और अन्य लिवर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब छोड़ देता है, तो लिवर धीरे-धीरे खुद को रिपेयर करने लगता है और उसकी कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है।


मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है

शराब छोड़ने के बाद कई लोगों में चिंता और तनाव कम होने लगता है। लंबे समय तक शराब पीना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे Depression को बढ़ा सकता है। शराब से दूरी बनाने पर मूड ज्यादा स्थिर और सकारात्मक हो सकता है।


 वजन कम होने में मदद

शराब में काफी कैलोरी होती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शराब छोड़ने के बाद शरीर में अतिरिक्त कैलोरी कम हो जाती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

PunjabKesari
त्वचा और ऊर्जा में सुधार

शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है। इसे छोड़ने के बाद त्वचा ज्यादा हेल्दी और चमकदार दिख सकती है। साथ ही शरीर में ऊर्जा भी बढ़ सकती है और थकान  कम महसूस होती है।शराब छोड़ने के कुछ हफ्तों बाद कई लोग महसूस करते हैं कि उनकी याददाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो गई है।


 दिल की सेहत बेहतर हो सकती है

अधिक शराब पीना Heart Disease हाई ब्लड प्रेशर और अनियमित धड़कन का खतरा बढ़ा सकता है। शराब बंद करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और हार्ट हेल्थ में सुधार आ सकता है।


ध्यान रखने वाली बात

जो लोग लंबे समय से बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उन्हें अचानक शराब छोड़ने पर कुछ समय के लिए बेचैनी, नींद की समस्या या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। शराब छोड़ना शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चाहे आप कम पीते हों या ज्यादा, शराब से दूरी बनाना आपके स्वास्थ्य, नींद, ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it