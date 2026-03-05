10 MARTUESDAY2026 2:55:11 PM
सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी के बीच Viral हुआ शाहरुख और आमिर खान की खास बातचीत का Video

नारी डेस्क: बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान और सुपरस्टार आमिर खान भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुए। जहां SRK अपने परिवार, बेटी सुहाना और पत्नी गौरी के साथ दिखे, वहीं आमिर को भारी भीड़ के बीच SRK से बात करते देखा गया। दोनों काफी देर एक दूसरे से गंभीर बात करते दिखे। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जहां SRK ने बेज रंग का ट्रेडिशनल पहनावा पहना था, वहीं आमिर ने जैकेट के साथ लाल रंग का कुर्ता चुना। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ शादी में सबसे खास मेहमानों में से एक थे। अंबानी परिवार की एंट्री ने तुरंत फोटोग्राफरों और वेन्यू के बाहर जमा मेहमानों का ध्यान खींचा। मुकेश और नीता अंबानी के साथ उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका मेहता भी थे, शादी के सेलिब्रेशन के बाद वेन्यू से बाहर निकलने के बाद परिवार ने थोड़ी देर रुककर तस्वीरें खिंचवाईं।


इस मौके के लिए, नीता अंबानी ने एक क्लासिक आइवरी और गोल्ड बनारसी सिल्क साड़ी चुनी, जिसके कपड़े पर ज़री से बुना हुआ जाल का बारीक काम और चौड़ा, डिटेल्ड बॉर्डर था। उन्होंने इस ट्रेडिशनल ड्रेस को मैचिंग हाफ-स्लीव ब्लाउज़, एक भारी डायमंड नेकलेस और ट्रेडिशनल लाल चूड़ियों के साथ पहना, जिससे उनका लुक एलिगेंट लग रहा था। इस सेरेमनी में क्रिकेट, बिज़नेस और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई जाने-माने गेस्ट शामिल हुए। बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई और जाने-माने लोग भी वेन्यू पर दिखे।

