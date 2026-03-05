अर्जुन की दुल्हन ने लहंगे की जगह  चुनी टाइमलेस साड़ी, भाई की शादी में खूब जची  सचिन तेंदुलकर की बेटी

नारी डेस्क: इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर न ने 5 मार्च को मुंबई में एक ग्रैंड सेरेमनी में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड और बिज़नेसवुमन सानिया चंडोक से शादी की। इस शादी में क्रिकेट, बिज़नेस, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की दुनिया की जानी-मानी हस्तियां एक साथ आईं, जिससे यह मौका साल के सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल इवेंट्स में से एक बन गया। सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रवि घई की पोती सानिया चंडोक से शादी की।



इस कपल ने पिछले साल अगस्त में, करीबी परिवार के सदस्यों और खास मेहमानों की मौजूदगी में सगाई की। शादी के बाद, कपल ने अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर शामिल थे, के साथ कैमरों के लिए एक फैमिली पोर्ट्रेट के लिए पोज़ दिया। सेरेमनी के लिए सानिया चंडोक ने पारंपरिक भारतीय स्टाइल में एक क्लासिक ब्राइडल लुक चुना। उन्होंने एक शानदार कढ़ाई वाली लाल साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक ज़री और धागों का काम था, जिससे कपड़े और ब्लाउज पर घने पैटर्न बन रहे थे। साड़ी के पल्लू में भारी सोने के बॉर्डर थे, जिससे पहनावे में एक शाही फिनिश आ रही थी।



उनकी ज्वेलरी क्लासिक ब्राइडल स्टाइल को फॉलो करती थी, जिसमें एक स्टेटमेंट चोकर नेकलेस था, जिसे मैचिंग इयररिंग्स और स्टैक्ड बैंगल्स के साथ पेयर किया गया था। ज्वेलरी में जेमस्टोन डिटेलिंग दिख रही थी जो लाल और सोने के पैलेट को कॉम्प्लिमेंट कर रही थी। सानिया ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में सेंटर पार्टिंग के साथ स्टाइल किया था, जबकि उनके मेकअप में डिफाइन आंखें और एक वार्म-टोन्ड ब्राइडल लुक था।



अर्जुन तेंदुलकर ने सेरेमोनियल थीम से मैच करते हुए एक गहरे लाल रंग की शेरवानी पहनी थी, जिस पर सोने की कढ़ाई भारी थी। आउटफिट में हाई कॉलर और बारीक फूलों की डिज़ाइन इसे एक शानदार शादी का जोड़ा बनाती है। उन्होंने शेरवानी को आइवरी या क्रीम रंग के स्ट्रेट-कट ट्राउज़र और भूरे रंग के पारंपरिक जूतों के साथ पहना, जिससे दुल्हन के कपड़ों के साथ एक मैचिंग लुक बना। उनका हेयरस्टाइल हल्के साइड पार्ट के साथ बड़े करीने से स्टाइल किया गया था, जिससे ओवरऑल लुक फॉर्मल और सादा लग रहा था।

तेंदुलकर परिवार ने भी अपने शानदार पारंपरिक कपड़ों से ध्यान खींचा। सचिन तेंदुलकर ने हल्की कढ़ाई वाली क्लासिक क्रीम या आइवरी शेरवानी चुनी, जिसे मैचिंग ट्राउज़र और पारंपरिक जूतों के साथ पहना ताकि वह शानदार दिखें। अंजलि तेंदुलकर ने गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्ड डिटेलिंग और सजावटी बॉर्डर था। उन्होंने साड़ी को एक स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पहना, जबकि उनके सॉफ्ट लेयर्ड हेयरस्टाइल और सादा मेकअप ने लुक को पूरा किया।



सारा तेंदुलकर पेस्टल गुलाबी रंग की साड़ी में दिखाई दीं, जिसके बॉर्डर और पल्लू पर सोने की कढ़ाई की गई थी। बारीक सजावट ने आउटफिट को एक चमकदार फिनिश दिया जो परिवार के मैचिंग लुक को और भी अच्छा बना रहा था। शादी की सेरेमनी में कई इंडस्ट्रीज़ से आए मेहमानों की शानदार लिस्ट थी। खास मेहमानों में बिज़नेस आइकॉन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल थे, जो अपने बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका मेहता के साथ आए थे। सेलिब्रेशन में घुसते ही परिवार ने वेन्यू के बाहर फोटोग्राफरों को पोज़ दिया।

बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को भी शादी में आते देखा गया। उन्होंने आइवरी कलर के मैचिंग कपड़े पहने थे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ-साथ फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा और उनका परिवार, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, और म्यूज़िशियन शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और शिवम महादेवन भी मौजूद थे। एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर अकेले दिखे और वेन्यू में घुसने से पहले फोटोग्राफरों को कुछ देर पोज़ दिया।



शादी का जश्न इस हफ्ते की शुरुआत में 3 मार्च को प्री-वेडिंग सेरेमनी के साथ शुरू हुआ, जिसमें ज़हीर खान, हरभजन सिंह और भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री जैसे महान क्रिकेटर शामिल हुए। सेलिब्रेशन से पहले, सचिन और अंजलि तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी। समारोह में उन्हें पर्सनली इनवाइट करने के लिए मुंबई में उनके ऑफिशियल घर पर उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राष्ट्रीय नेताओं को भी इनविटेशन दिया गया।