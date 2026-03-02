10 MARTUESDAY2026 2:57:37 PM
Nari

ना कोई अफेयर, ना शादी… Chandrika Dixit ने दुसरे पति का किया खुलासा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Mar, 2026 04:30 PM
ना कोई अफेयर, ना शादी… Chandrika Dixit ने दुसरे पति का किया खुलासा

नारी डेस्क : वड़ा पाव गर्ल के नाम से प्रसिद्ध चंद्रिका दीक्षित अपने पति युगम के साथ सुलह करना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने इसका इशारा करते हुए एक वीडियो साझा किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रिका और उनके पति युगम के बीच विवाद लंबे समय से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर चंद्रिका ने मिस्ट्रीमैन यानी सैफी के साथ वीडियो शेयर किए थे, जिससे लोग यह मान बैठे थे कि उनके बीच कोई अफेयर है।

चंद्रिका दीक्षित ने कहा दोस्ती है, अफेयर नहीं

चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ किया कि उनके और सैफी के बीच सिर्फ दोस्ती है। वीडियो में वर्ल्ड पीस हारमोनी के चेयरमैन मोहम्मद शाकिल भी नजर आए। शाकिल ने कहा कि लोगों ने गलतफहमी फैलाई है, चंद्रिका और सैफी अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच किसी तरह का रोमांस या अफेयर नहीं है। मोहम्मद शाकिल ने आगे कहा कि चंद्रिका चाहती हैं कि वह अपने पति के साथ घर बसाएं और परिवार बनाएं। उन्होंने अपने वीडियो में पति युगम से भी कहा कि बैठकर गलतफहमी दूर करें।

चंद्रिका का बयान

चंद्रिका ने वीडियो में खुद कहा कि वह क्रिएटर हैं और उनके काम के वीडियो ऐसे बनते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने किसी और के साथ संबंध बनाए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि गलतफहमी और गुस्सा था, लेकिन उनका इरादा अपने पति के साथ सुलह करने का है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को साफ करते हुए चंद्रिका ने यह स्पष्ट किया कि उनके और सैफी के बीच कोई अफेयर या प्यार नहीं है। उनका फोकस अब अपने पति के साथ रिश्ते को मजबूत करने और परिवार बसाने पर है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it