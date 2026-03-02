UAE में फंसी  एमी विर्क की बेटी और पत्नी, 6 साल की बच्ची की बात सुन इमोश्नल हुए सिंगर

नारी डेस्क: पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने यूनाइटेड अरब अमीरात में बढ़ते टेंशन के बीच अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनकी पत्नी और छह साल की बेटी अभी दुबई में हैं। विर्क ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया और कहा कि इस सिचुएशन ने उन पर इमोशनल असर डाला है।विर्क ने इलाके में फंसे दूसरे परिवारों के अनुभव के बारे में भी बताया



अपने स्टेटमेंट में, विर्क ने लिखा- "UAE के सिचुएशन का मेरे दिल पर बहुत असर पड़ रहा है। मेरी पत्नी और मेरी छह साल की बेटी वहां हैं, और एक पति और पिता के तौर पर, ऐसे समय में इमोशनल और टेंशन में न रहना नामुमकिन है। 'पापा, अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूं पापा, चिंता मत करो।' यह वो नहीं है जो एक पिता सुनना चाहता है ।" उन्होंने लिखा- "साथ ही, मुझे पता है कि ऐसे कई और परिवार हैं जो इसी डर और चिंता से गुज़र रहे हैं। मेरी दुआएं सिर्फ़ मेरे अपनों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो इससे प्रभावित हुआ है।"



लोकल अधिकारियों की कोशिशों को मानते हुए, विर्क ने इस मुश्किल समय में उनके जवाब के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा- "आज मुझे जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से वे इस समय लोगों को सुरक्षित और सपोर्टेड रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए, मैं सच में उनका शुक्रगुजार हूं।" उन्होंने अपने मैसेज को उम्मीद और एकता की अपील के साथ खत्म किया, और लिखा, "आइए हम वहां शांति, स्थिरता और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहें। यह दौर जल्द ही बीत जाए और सभी परिवार सुरक्षित महसूस करें।"