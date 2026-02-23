01 MARSUNDAY2026 10:12:22 PM
राजपाल यादव के अच्छे दिन हुए शुरु, शूटिंग पर लौटने के बाद शेयर किया इमोश्नल वीडियो

  Edited By vasudha,
  Updated: 23 Feb, 2026 05:04 PM
राजपाल यादव के अच्छे दिन हुए शुरु, शूटिंग पर लौटने के बाद शेयर किया इमोश्नल वीडियो

नारी डेस्क : चेक बाउंस केस में बेल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए एक्टर राजपाल यादव के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उन्होंने  मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद  'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू कर दी है। राजपाल ने वैनिटी वैन से  वीडियो साझा करते हुए लिखा- “थोड़ा सा अंजन, थोड़ा सा मनोरंजन, यही तो लाइफ का परफेक्ट बैलेंस है। #vanityvichaar।”  वह 28 फरवरी को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में चेक बाउंस केस में यादव की सज़ा को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम तौर पर सस्पेंड कर दिया था।


वैनिटी वैन से शेयर किया वीडियो

वीडियो में एक्टर ने कहा, “वैनिटी विचार में आपका स्वागत है। ईश्वर और आपके आशीर्वाद से काम पर लौट आया हूं। 1997 में मुंबई आया था और येरवडा जेल के पीछे छोटे से प्रोजेक्ट ‘स्वराज सीरियल’ में एक्शन का मौका मिला।” उन्होंने  फैंस, माता-पिता और भारतीय सिनेमा को धन्यवाद देते हुए कहा, “आपका प्यार और आशीर्वाद मेरी मेहनत, आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी हैं। हर प्लेटफॉर्म पर आपको मीनिंगफुल मनोरंजन पेश करता रहूंगा।” इस दौरान वह थोड़े भावुक नजर आए। 


रिहाई के बाद यादव ने शुक्रिया किया अदा

 जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने एक्टर को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक श्योरिटी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राहत पर विचार करते हुए रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। रिहाई के तुरंत बाद, यादव ने सोशल मीडिया पर अपना पहला पब्लिक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने फैंस और शुभचिंतकों को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने हिंदी में लिखा- "आप सभी के प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद।" 


'वेलकम टू द जंगल' में हैं 30 से ज़्यादा एक्टर्स

ANI से बात करते हुए, एक्टर ने इंडियन सिनेमा में अपने तीन दशक लंबे सफर के बारे में बताया और चल रहे लीगल मामले पर बात की। उन्होंने कहा- "मुझे बाहर आने का मौका मिला, और जो मामला माननीय हाई कोर्ट में है, उसके बारे में जो भी कानूनी सवाल उठेंगे, उनके लिए जो सही फैक्ट्स और सच्चाई से भरे जवाब देंगे, वे हमारे वकील, मिस्टर भास्कर उपाध्याय हैं। मैंने उन्हें इस बारे में लगातार संपर्क में रहने की ज़िम्मेदारी दी है।" अहमद खान के डायरेक्शन में बनी 'वेलकम टू द जंगल' में 30 से ज़्यादा एक्टर्स हैं। लाइन-अप में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे कई एक्टर्स शामिल हैं।

2007 में आई थी ओरिजिनल 'वेलकम' 

पिछले साल नवंबर में, अक्षय कुमार ने फिल्म के सेट से दिशा पटानी का एक वीडियो शेयर किया था। दोनों 'ऊंचा लंबा कद' गाने के नए वर्जन पर डांस करते हुए दिखे थे। अपने कैप्शन में, अक्षय ने अपनी पुरानी को-स्टार कैटरीना कैफ का खास ज़िक्र किया, फ्रेंचाइजी से जुड़ी पुरानी यादों को याद करते हुए लिखा- "हमारी क्वीन कैटरीना को कभी नहीं भूलूंगा।" ओरिजिनल 'वेलकम' 2007 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें फ़िरोज़ खान, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ़, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल ने एक्टिंग की थी और इसे अनीस बज़्मी ने डायरेक्ट किया था। इसका सीक्वल, 'वेलकम बैक' 2015 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें जॉन अब्राहम और श्रुति हासन लीड रोल में थे।
 

