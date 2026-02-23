01 MARSUNDAY2026 10:19:26 PM
Valentine Day की खौफनाक कहानी,  Insta पर बने दोस्त ने डिनर पर बुलाकर किया गैंगरेप

  • Updated: 23 Feb, 2026 07:30 PM
नारी डेस्क: धोखे और जानवरों के साथ गलत काम की एक घिनौनी कहानी में बेंगलुरु के एक 19 साल की प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि इस महीने की शुरुआत में उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ने उसे ड्रग देकर गैंग रेप किया।  पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बार-बार रेप), 70(1) (गैंग रेप), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 3(5) (कॉमन इंटेंशन) के तहत केस दर्ज किया है।


इंस्टाग्राम के ज़रिए हुई आरोपी से मुलाकात

शिकायत के मुताबिक, तमिलनाडु की रहने वाली पीड़िता बेंगलुरु के एक जाने-माने कॉलेज में जर्नलिज्म और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। वह पिछले पांच महीनों से एक महिला दोस्त के साथ PG हॉस्टल में रह रही थी। पहला आरोपी, जिसकी पहचान बेंगलुरु के रहने वाले डिक्सन सैंड्रा के तौर पर हुई है, कथित तौर पर जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम के ज़रिए पीड़िता के संपर्क में आया था। दोनों रोज़ चैट करने लगे। बाद में, सैंड्रा ने कथित तौर पर उससे अपने प्यार का इज़हार किया और मिलने के लिए कहा। वह मान गई और कोरमंगला के एक कैफ़े में उससे मिली। वे उसी जगह पर दो बार फिर मिले और एक मीटिंग के दौरान उसने उसे प्रपोज किया जिसे उसने मान लिया।


पीड़िता को ज़बरदस्ती दी एक गोली

पीड़िता ने FIR में कहा कि वे हर दिन चैट करते रहे और फ़ोन पर बात करते रहे। लेंटाइन डे कोसैंड्रा ने उसे फ़ोन किया और जक्कुर के एक विला में आने के लिए कहा। वह अपनी दोस्त के साथ सुबह करीब 1.15 बजे वहां गई थी। दूसरा आरोपी, निखिल, जो बेंगलुरु का रहने वाला है, वहां मौजूद था और उससे उसका परिचय कराया गया। कहा जाता है कि वे कुछ देर साथ बैठे, नाश्ता किया और बातें कीं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सैंड्रा और निखिल ने फिर ज़बरदस्ती उसके मुंह में गुलाबी रंग की एक गोली डाल दी। 10 मिनट के अंदर, उसने कहा कि उसका शरीर गर्म होने लगा, उसे पसीना आने लगा, उसका सिर घूमने लगा और उसे धुंधला दिखाई देने लगा।


लड़की के साथ की गई मारपीट

उसने आरोप लगाया कि सैंड्रा फिर उसे एक कमरे में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटा दिया और यह कहकर कमरे से चला गया कि वह सिगरेट पीने जा रहा है। इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो उसने पाया कि उसके शरीर पर आधे कपड़े थे। निखिल उसके बगल में लेटा हुआ था और उसका हाथ उसकी छाती पर था। हैरान होकर, उसने उसे धक्का दिया, खुद को एक चादर से ढक लिया और सैंड्रा के बारे में पूछा। निखिल कथित तौर पर बाहर गया और जब वह अभी भी आधी-बेहोशी की हालत में थी, तो उसके साथ वापस आ गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सैंड्रा ने फिर ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने कहा कि उनका विरोध करने और उन्हें रोकने की उसकी कोशिशें बेकार गईं। मारपीट के बाद, दोनों आरोपी कथित तौर पर कमरे से चले गए और उसे अंदर बंद कर दिया।


पीड़िता को दी गई धमकी

लड़की ने आरोप लगाया है कि जब निखिल उसे वापस ले जा रहा था, तो उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उसने यह भी आरोप लगाया कि ड्राइव के दौरान उसने उसकी छाती को छुआ और उसे एक मॉल के पास छोड़ दिया। पीड़िता ने कहा कि वह शुरू में पुलिस के पास जाने से बहुत डरी हुई थी। यह घटना उसे परेशान करती रही, और 17 फरवरी को, उसने एक अस्पताल में इलाज के लिए गुहार लगाई। अपने भाई को घटना के बारे में बताने के बाद, उसने अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में सैंड्रा और निखिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है, और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 
 

