'शमशान में त्योहारों की कोई परंपरा नहीं....'काशी में "चिता भस्म की होली" का हो रहा विरोध

  • Updated: 23 Feb, 2026 11:49 AM
'शमशान में त्योहारों की कोई परंपरा नहीं....'काशी में

नारी डेस्क:  काशी विद्वत परिषद, जो संस्कृत के जानकारों और हिंदू धर्मग्रंथों के जानकारों की एक काउंसिल है, ने शहर के श्मशान घाटों मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों  पर 'मसाने की होली' खेलने की परंपरा का विरोध किया है, उनका दावा है कि यह परंपरा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। 'मसाने की होली' या 'भस्म होली' एक परंपरा है जो रंगभरी एकादशी के अगले दिन खेली जाती है, जो होली की शुरुआत का प्रतीक है, यह परंपरा वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर होती है, जहां साधु और भक्त जलती हुई चिताओं की राख और गुलाल से होली खेलते हैं। 

'मसान' शब्द का मतलब श्मशान होता है, और यह जीवन और मृत्यु के चक्र और शिव के त्याग का प्रतीक है। भक्त राख के इस्तेमाल को नश्वरता और वैराग्य की याद दिलाने वाला बताते हैं। परिषद के सदस्य विनय पांडे ने दावा किया कि 'महाश्मशान' में होली मनाना धार्मिक परंपराओं के अनुसार नहीं है और कुछ लोगों ने इसे एक पुराना रिवाज बताकर हाल के सालों में ही इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। पांडे ने दावा किया- श्मशान से एक खास पवित्रता जुड़ी होती है। यह जश्न मनाने की जगह नहीं है। युवा अब वहां स्थापित परंपराओं को तोड़ रहे हैं।"

सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने दावा किया कि यह प्रथा 2014 में साधुओं को 'ठंडाई' परोसने के बहाने शुरू हुई थी और बाद में इसे सदियों पुरानी परंपरा के रूप में पेश किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 'मसाने की होली' के नाम पर लोग नशा करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में बिना वजह श्मशान घाट जाने से मना किया गया है, और ऐसे कामों से रीति-रिवाजों में गंदगी फैलती है। दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्रा से जुड़े मशहूर 'मसाने की होली' गाने का ज़िक्र करते हुए, शर्मा ने कहा कि मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर ने साफ़ किया था कि उनका गाना भक्ति से भरा था, न कि इस रिवाज का समर्थन।

यह आरोप लगाते हुए कि यह इवेंट शहर की इमेज खराब करने की कोशिश थी, शर्मा ने मांग की कि इस इवेंट को तुरंत रोका जाए।हालां कि, इवेंट के ऑर्गनाइज़र गुलशन कपूर ने सेलिब्रेशन का बचाव करते हुए कहा कि आलोचना करने वालों को स्थानीय परंपराओं और शास्त्रों की जानकारी नहीं है। कपूर ने दावा किया-"धार्मिक ग्रंथों में अंतिम संस्कार की राख से होली खेलने का ज़िक्र मिलता है। मुगल शासन के दौरान यह रिवाज कम हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया गया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सेलिब्रेशन से जुड़े डोनेशन पाने में नाकाम रहने के बाद पैसे के फायदे के लिए इस इवेंट का विरोध कर रहे थे। 

