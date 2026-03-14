किचन में भूलकर भी साथ न रखें एक साथ ये फल और सब्जियां, ज्यादातर लोग करते हैं गलती

नारी डेस्क: घर में फल और सब्जियां लाकर फ्रिज या किचन में रखने का तरीका भी उनकी ताजगी और पोषण पर असर डालता है। अक्सर लोग समय बचाने के लिए सभी फल और सब्जियों को एक साथ रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। कई फल ऐसे होते हैं जो एक खास गैस छोड़ते हैं, जिससे पास रखी सब्जियां और दूसरे फल जल्दी खराब होने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फल-सब्जियां ज्यादा समय तक ताजी रहें तो उन्हें सही तरीके से अलग-अलग रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं किन फल और सब्जियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए।

सेब और पत्तेदार सब्जियां साथ न रखें

सेब देखने में भले ही साधारण फल लगे, लेकिन यह एथिलीन नाम की गैस छोड़ता है। यह गैस आसपास रखी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, धनिया, मेथी या सलाद पत्तों को जल्दी मुरझा देती है। अगर आप सेब को इन सब्जियों के पास रख देंगे, तो कुछ ही समय में पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और उनका स्वाद भी बदल सकता है। इसलिए सेब को हमेशा अलग बॉक्स या फ्रिज के अलग हिस्से में रखें।

केला और खीरा साथ रखने से जल्दी खराब होते हैं

बहुत से लोग फल और सब्जियों को एक ही टोकरी में रख देते हैं, जिसमें केला और खीरा भी साथ रखे रहते हैं। लेकिन केला भी एथिलीन गैस छोड़ता है, जिससे खीरा जल्दी नरम और खराब हो सकता है। खीरे की ताजगी बनाए रखने के लिए उसे केले से दूर रखना बेहतर होता है।

टमाटर और आलू को अलग रखें

टमाटर और आलू दोनों ही आम तौर पर हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें एक ही जगह पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। टमाटर से निकलने वाली गैस आलू के अंकुरण की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे आलू जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों को अलग-अलग जगह पर रखना चाहिए।

प्याज और आलू का साथ भी सही नहीं

प्याज और आलू को भी अक्सर एक ही टोकरी में रखा जाता है, लेकिन यह भी एक आम गलती है। प्याज में नमी और गैस होती है, जो आलू को जल्दी सड़ा सकती है। अगर आलू ज्यादा समय तक रखना चाहते हैं, तो उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें और प्याज को अलग स्टोर करें।

केला और संतरा भी साथ न रखें

केला और संतरा भी एक साथ रखने से जल्दी खराब हो सकते हैं। केला एथिलीन गैस छोड़ता है, जिससे संतरे जल्दी पककर नरम हो सकते हैं। इससे उनका स्वाद भी बदल सकता है। इसलिए इन दोनों फलों को अलग रखना बेहतर होता है।

फल और सब्जियां रखने का सही तरीका क्या है

अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहें, तो कुछ आसान नियम अपनाएं। एथिलीन गैस छोड़ने वाले फलों जैसे सेब, केला और टमाटर को अलग रखें। पत्तेदार सब्जियों को फ्रिज के क्रिस्पर बॉक्स में रखें। आलू और प्याज को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह में स्टोर करें। इसके अलावा फल और सब्जियों को ज्यादा भीड़ में रखने से भी बचें, क्योंकि इससे हवा का सही प्रवाह नहीं हो पाता और वे जल्दी खराब हो सकते हैं।

ध्यान रखें ये छोटी-छोटी बातें

किचन में की गई छोटी-छोटी गलतियां कई बार खाने-पीने की चीजों को जल्दी खराब कर देती हैं। अगर आप सही तरीके से फल और सब्जियां स्टोर करेंगे, तो न सिर्फ उनका स्वाद और ताजगी बनी रहेगी बल्कि आपका पैसा और मेहनत भी बचेगी। इसलिए अगली बार जब भी फल और सब्जियां रखें, तो उन्हें सही तरीके से अलग-अलग स्टोर करना न भूलें।