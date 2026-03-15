शादी के बाद पहली बार नजर आईं तेंदुलकर परिवार की बहुरानी, साड़ी में दिखा बेहद खूबसूरत अंदाज

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी Sachin Tendulkar के परिवार की नई बहू हाल ही में पहली बार शादी के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं। Arjun Tendulkar की पत्नी Saaniya Chandok ने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस में साड़ी पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह अपनी सास Anjali Tendulkar और ननद Sara Tendulkar के साथ एक खास शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान तीनों का ट्रेडिशनल साड़ी लुक काफी चर्चा में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें नई बहू सानिया पर ही टिक गईं।

शादी के 9 दिन बाद पहली बार दिखीं सानिया

सानिया चंडोक शादी के करीब 9 दिन बाद पहली बार किसी इवेंट में नजर आईं। वह सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट Eka Lakhani की शादी में शामिल होने पहुंची थीं। इस मौके पर उन्होंने एक खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनकर अपना देसी और एलिगेंट अंदाज दिखाया। नई दुल्हन के रूप में उनका यह पहला पब्लिक अपीयरेंस था, इसलिए लोगों की खास नजर उन पर ही रही।

साड़ी में दिखा नई दुल्हन का खास अंदाज

सानिया ने इस खास मौके के लिए पिंक रंग की सिल्क साड़ी चुनी थी, जिसमें हल्का ऑरेंज शेड भी दिखाई दे रहा था। साड़ी पर सुनहरी बूटियों का काम किया गया था और चौड़े बॉर्डर को ऑरेंज रंग के फ्लोरल डिजाइन से सजाया गया था। उन्होंने साड़ी को बेहद सलीके से नीट प्लीट्स और ओपन पल्लू के साथ ड्रेप किया था। इसके साथ उन्होंने मैचिंग हाफ स्लीव्स ब्लाउज पहना था, जिसकी स्लीव्स के बॉर्डर पर जरी का सुंदर काम किया गया था।

गोल्ड जूलरी से पूरा किया लुक

सानिया ने अपने ट्रेडिशनल लुक को गोल्ड जूलरी के साथ पूरा किया। उन्होंने गोल्ड नेकलेस, इयररिंग्स और कंगन पहने हुए थे, जो उनकी साड़ी के साथ बहुत खूबसूरती से मैच कर रहे थे। इसके अलावा उनके हाथों में रिंग्स भी नजर आईं। उन्होंने अपने बालों को हल्का वेवी लुक देकर खुले रखा और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपना लुक कंप्लीट किया।

पेस्टल ग्रीन साड़ी में नजर आईं सारा

इस मौके पर सारा तेंदुलकर भी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने पेस्टल ग्रीन सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसे सुनहरी जरी के कर्व डिजाइन से सजाया गया था। साड़ी पर गोल्डन और पिंक टोन का डिजाइन भी देखने को मिला। उन्होंने इसे ग्रेसफुल अंदाज में ओपन पल्लू के साथ ड्रेप किया था, जिससे उनका लुक और भी एलिगेंट नजर आया।

हैवी ब्लाउज और जूलरी से बढ़ी सारा की खूबसूरती

सारा ने अपनी साड़ी के साथ पेस्टल पिंक रंग का हैवी एम्ब्रॉयडेड ब्लाउज पहना था। ब्लाउज पर गोल्डन और सिल्वर वर्क किया गया था, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश लग रहा था। उन्होंने इसके साथ कुंदन का नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और चूड़ियां पहनी थीं। सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप और खुले स्ट्रेट बाल उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे थे।

साड़ी में दिखा अंजलि तेंदुलकर का रॉयल अंदाज

वहीं अंजलि तेंदुलकर भी अपनी बेटी और बहू की तरह साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं। उन्होंने डार्क ग्रीन रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरी जरी से बेल पैटर्न और फ्लोरल डिजाइन बनाया गया था। उन्होंने इसे मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया और ओपन पल्लू स्टाइल में ड्रेप किया, जिससे उनका लुक काफी ग्रेसफुल लग रहा था।

जूलरी और मेकअप से दिया रॉयल टच

अंजलि ने अपने लुक को कुंदन और वाइट पर्ल डिटेलिंग वाले स्टेटमेंट नेकलेस से सजाया। इसके साथ उन्होंने मैचिंग इयररिंग्स, कंगन, चूड़ियां और रिंग्स भी पहनीं। उन्होंने खुले बाल, छोटी बिंदी और हल्के मेकअप के साथ अपना ट्रेडिशनल लुक पूरा किया।

नई बहू ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान

कुल मिलाकर इस इवेंट में तेंदुलकर परिवार की तीनों महिलाओं का साड़ी लुक काफी आकर्षक रहा। लेकिन शादी के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आने की वजह से सानिया चंडोक का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।