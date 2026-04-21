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दीपिका पादुकोण के बाद एक और एक्ट्रेस बनने जा रही है दूसरी बार मां, खास अंदाज में दी Good News

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Apr, 2026 04:49 PM
दीपिका पादुकोण के बाद एक और एक्ट्रेस बनने जा रही है दूसरी बार मां, खास अंदाज में दी Good News

नारी डेस्क: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बाद अब एक और कपल ने गुड न्यूज शेयर की।  मशहूर टीवी कपल पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा दूसरी बार माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस कपल ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशी की खबर एक YouTube वीडियो के ज़रिए दी। इस क्लिप में, पूजा अपनी जिंदगी के इस रोमांचक दौर की झलकियां दिखाती नजर आईं। मंगलवार को पूजा ने अपने ऑफिशियल Instagram हैंडल पर भी एक खास पल शेयर किया, जब उन्हें पहली बार पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Puja Banerjee (@banerjeepuja)


एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आने पर अपना कीमती रिएक्शन शेयर किया और उसके बाद क्या हुआ यह भी बताया। इस इमोशनल वीडियो में उनकी प्रेग्नेंसी के शुरुआती कुछ दिनों की झलक भी देखने को मिली। हम उन्हें शीशे के सामने अपना प्यारा सा बेबी बंप दिखाते हुए भी देख सकते थे। अपनी पोस्ट को एक मज़ेदार अंदाज़ देते हुए, पूजा ने कैप्शन में लिखा- "प्रेग्नेंसी की दिक्कतें और उनका समाधान ।" होने वाले माता-पिता को उनकी नई सफ़र के लिए शुभकामनाएं देते हुए, एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कमेंट सेक्शन में लिखा- "दिल से बधाई", और साथ में दो लाल दिल वाले इमोजी भी बनाए।


बाकी लोगों ने भी कमेंट सेक्शन को "बधाई" और लाल दिल वाले इमोजी से भर दिया। एक Insta यूज़र ने लिखा- "अब तक की सबसे अच्छी खबर।" एक और यूज़र ने शेयर किया- "तुम्हारा बेटा सबसे प्यारा बड़ा भाई बनेगा।" अपने YouTube व्लॉग की बात करें तो, अपनी नई सफ़र को लेकर अपनी खुशी ज़ाहिर करने के साथ-साथ, इस कपल ने पेरेंटिंग पर भी एक असल नज़र पेश की। पूजा और कुणाल ने दूसरे बच्चे की उम्मीद करते हुए पहले बच्चे की परवरिश में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वे दो बच्चों की परवरिश कैसे करने का प्लान बना रहे हैं, और साथ ही नए मेहमान के स्वागत के लिए अपने घर को कैसे तैयार कर रहे हैं।

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