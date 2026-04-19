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विराट कोहली के एक Like से फिर चर्चा में आईं जर्मन लड़की, देसी अंदाज पर फिदा हुए फैंस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Apr, 2026 04:09 PM
विराट कोहली के एक Like से फिर चर्चा में आईं जर्मन लड़की, देसी अंदाज पर फिदा हुए फैंस

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेटर Virat Kohli एक बार फिर सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जर्मन-साउथ अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर LizLaz (जेनिफर) की कुछ पुरानी तस्वीरों को लाइक किया, जिसके बाद से ही वह अचानक चर्चा में आ गईं। खास बात यह है कि ये तस्वीरें नई नहीं थीं, लेकिन विराट के लाइक के बाद लोगों का ध्यान फिर से उनकी ओर गया।

पहले भी लाइक को लेकर हो चुके हैं चर्चा में

यह पहला मौका नहीं है जब विराट किसी इंस्टाग्राम लाइक को लेकर खबरों में आए हों। इससे पहले भी उनके एक लाइक को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हुई थीं। हालांकि उस समय उन्होंने एल्गोरिदम का हवाला देते हुए सफाई भी दी थी। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

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साड़ी-लहंगे में दिखता है देसी अंदाज

LizLaz की खास बात यह है कि वह विदेशी होते हुए भी भारतीय आउटफिट्स को बेहद खूबसूरती से कैरी करती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर साड़ी और लहंगे में कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अलग-अलग शहरों में कराए गए उनके फोटोशूट में उनका देसी अंदाज साफ झलकता है, जिसे भारतीय दर्शक काफी पसंद करते हैं।

साड़ी वाले लुक से मिली खास पहचान

उनकी लोकप्रियता में इजाफा तब हुआ जब उनका एक साड़ी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस फोटो में उन्होंने आइवरी टोन की साड़ी पहनी थी, जिसमें रेड और ब्लू बॉर्डर के साथ गोल्डन डिजाइन था। इस सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक ने लोगों का दिल जीत लिया और कई यूजर्स ने उन्हें “नेशनल क्रश” तक कह दिया।

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वेस्टर्न लुक में भी दिखता है ग्लैमर

जिस फोटो को विराट कोहली ने लाइक किया, उसमें LizLaz आइस ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस आउटफिट में उनका स्टाइल काफी ग्लैमरस दिख रहा है। बैकलेस डिजाइन, ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने इस लुक को बेहद आकर्षक बनाया।

देसी लुक्स में बिखेरती हैं जलवा

सिर्फ साड़ी ही नहीं, LizLaz के लहंगे वाले लुक्स भी खूब पसंद किए जाते हैं। कभी फ्लोरल लहंगे में, तो कभी रेड ब्राइडल आउटफिट में वह पूरी तरह देसी अंदाज में नजर आती हैं। उनके इंडो-वेस्टर्न स्टाइल भी काफी चर्चित हैं, जहां वह ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का शानदार मेल दिखाती हैं।

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सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही फैन फॉलोइंग

विराट कोहली के लाइक के बाद LizLaz की तस्वीरें एक बार फिर तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि वह पहले से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं, लेकिन इस घटना के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। भारतीय फैंस खास तौर पर उनके देसी लुक्स को काफी पसंद कर रहे हैं।

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