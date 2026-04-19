दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं दीपिका और रणवीर, दुआ की फोटो से किया कंफर्म

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर कपल Deepika Padukone और Ranveer Singh एक बार फिर पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। दोनों ने अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की है कि उनके घर जल्द ही दूसरे बच्चे का आगमन होने वाला है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है।

सोशल मीडिया पर खास अंदाज में किया ऐलान

दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बेटी दुआ नजर आ रही हैं। हालांकि, उन्होंने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। फोटो में दुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि दीपिका और रणवीर के हाथ भी फ्रेम में नजर आते हैं। इसी पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को कंफर्म किया।

सेलेब्स ने दी ढेरों बधाइयां

जैसे ही यह खबर सामने आई, इंडस्ट्री के कई सितारों ने कपल को शुभकामनाएं दीं। Parineeti Chopra ने उन्हें बधाई देते हुए प्यार जताया, वहीं Samantha Ruth Prabhu ने रेड हार्ट इमोजी शेयर की। इसके अलावा Bhumi Pednekar, Anita Hassanandani और Sunil Grover जैसे कई सितारों ने भी इस खुशखबरी पर अपनी खुशी जाहिर की।

शादी से लेकर पैरेंटहुड तक का सफर

दीपिका और रणवीर ने कई सालों तक डेट करने के बाद 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की थी। उनकी शादी बेहद भव्य रही थी, जिसमें कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों के अनुसार रस्में निभाई गई थीं। इसके बाद 2024 में दोनों ने अपनी पहली बेटी दुआ का स्वागत किया था, जिसका जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ। बाद में दिवाली 2025 पर उन्होंने पहली बार अपनी बेटी का चेहरा भी दुनिया के सामने दिखाया था।

फिल्मी करियर में भी व्यस्त हैं दोनों सितारे

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं, जबकि दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म King में नजर आएंगी। दोनों ही अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में काफी एक्टिव हैं और साथ ही फैमिली लाइफ को भी एन्जॉय कर रहे हैं।