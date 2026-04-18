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इन मूलांक के लोगो के लिए Gold बेहद ख़ास! पहनते ही चमक उठेगी किस्मत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Apr, 2026 11:51 AM
इन मूलांक के लोगो के लिए Gold बेहद ख़ास! पहनते ही चमक उठेगी किस्मत

नारी डेस्क: अंक ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत ही ख़ास महत्व हैं।  अंक ज्योतिष में हर मूलांक के लिए कोई न कोई धातु और रत्न सुझाया गया है। बता दे की अगर आप अपने मूलांक के स्वामी के अनुसार अगर आप आप धातु पहनते हैं तो जीवन में सारी नकारत्मकता दूर हो जाती हैं और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे में आज हम आपको उन मूलांकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए सोना पहनना वरदान की तरह साबित होता है। तो चालिए आपको इस आर्टिकल के द्वारा बताए की सोना पहना किन मूलांकों के लिए सबसे शुभ हैं। 

 मूलांक 3 और 1 , 9 वालों के लिए बेहद शुभ

बता दे की अंक ज्योतिष के अनुसार सोना मूलांक 3 वालों के लिए बेहद ही  शुभ मन जाता हैं । मूलांक 3 वालो के लिए तो शुभ ही हैं सोना साथ ही इस मूलांक के साथ 1 और 9 मूलांक वाले भी सोना पहनकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन मूलांक वालों को सोना पहनकर क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं और सोना पहनने के साथ किन चीज़ो का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

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अंक ज्योतिष के अनुसार सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं

बता दे कि अंक ज्योतिष के अनुसार सोने को एक बेहद  शुभ धातु  माना जाता है। खास तौर पर कुछ मूलांक वाले लोगों के लिए सोना पहनना काफी लाभदायक बताया गया है। माना जाता है कि मूलांक 3 के साथ-साथ मूलांक 1 और 9 वाले लोग भी सोना धारण करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस मूलांक के लोगों को क्या फायदे मिल सकते हैं और सोना पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इन मूलांकों के लोगो के लिए सोना बेहद ख़ास 

सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 3 की। इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु होता है और ज्योतिष में सोने का संबंध भी गुरु से जोड़ा जाता है। इसलिए मूलांक 3 वाले लोगों के लिए सोना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सोना पहनने से इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन एकाग्र रहता है। इससे पढ़ाई और काम दोनों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही, पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है और संतान सुख मिलने की भी मान्यता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए भी सोना इनके लिए फायदेमंद माना जाता है।

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करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए 

अब बात मूलांक 1 की। इस मूलांक का संबंध सूर्य से होता है, और सूर्य व गुरु के बीच मित्रता मानी जाती है। इसी वजह से मूलांक 1 वाले लोगों के लिए भी सोना शुभ होता है। सोना पहनने से इनकी लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होती है और ये अपने काम में आगे बढ़ते हैं। साथ ही, जीवन में आ रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है।

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करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए 

मूलांक 9 के लोगों के लिए भी सोना पहनना अच्छा माना गया है। इस मूलांक का स्वामी मंगल होता है, जिसका गुरु से अच्छा संबंध बताया जाता है। मान्यता है कि सोना पहनने से मूलांक 9 वालों को किस्मत का साथ मिलता है। उनके जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और वे नकारात्मक परिस्थितियों से आसानी से निकल पाते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इससे दुर्घटनाओं से बचाव होता है।

इन बातों का रखे खास ध्यान 

हालांकि, सोना पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। जैसे सोना कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। अंगूठी या चेन के रूप में इसे धारण करना बेहतर माना जाता है। सोना दाएं हाथ में पहनना शुभ माना जाता है, जबकि बाएं हाथ में पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, जो लोग सोना पहनते हैं उन्हें मांस और शराब से दूरी रखने की बात भी कही जाती है, क्योंकि इससे गुरु ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह भी कहा जाता है कि सोना एक बार पहनने के बाद बार-बार उतारना नहीं चाहिए और अंगूठी हमेशा अनामिका उंगली में पहननी चाहिए।

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अंत में, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इन्हें मानना या न मानना पूरी तरह व्यक्ति की अपनी आस्था पर निर्भर करता है।  

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