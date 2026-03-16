खत्म हुई लिपस्टिक को फेंकें नहीं, इन 6 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

नारी डेस्क : अक्सर हमारी पसंदीदा लिपस्टिक जब खत्म होने लगती है या बीच से टूट जाती है, तो हमें लगता है कि अब यह किसी काम की नहीं रही। ऐसे में कई महिलाएं इसे कूड़ेदान में फेंक देती हैं या डिब्बी में बचा हुआ हिस्सा यूं ही छोड़ देती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि लिपस्टिक का छोटा-सा बचा हुआ हिस्सा भी आपके मेकअप और डेली रूटीन में कई काम आ सकता है? अगर आपकी अलमारी में भी पुरानी या खत्म होने वाली लिपस्टिक पड़ी है, तो उसे फेंकने के बजाय संभालकर रखें। थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप इसका कई तरीकों से दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपको नए-नए मेकअप हैक्स भी मिलेंगे।

खुद का टिंटेड लिप बाम बनाएं

अगर आपकी लिपस्टिक का शेड गहरा है और वह खत्म होने वाली है, तो उसे खुरचकर निकाल लें। अब इसे थोड़ी सी वैसलीन या कोको बटर के साथ मिलाकर हल्का गर्म करें। जब यह अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो इसे एक छोटी डिब्बी में भरकर फ्रिज में रख दें। कुछ ही देर में आपका कस्टमाइज्ड टिंटेड लिप बाम तैयार हो जाएगा।

क्रीम ब्लश की तरह करें इस्तेमाल

मार्केट में मिलने वाले क्रीम ब्लश काफी महंगे होते हैं। अगर आपकी पिंक या रेड लिपस्टिक खत्म होने वाली है, तो उसे लकड़ी की स्टिक से निकाल लें। अब उंगली की मदद से गालों पर हल्के-हल्के थपथपाकर ब्लेंड करें। इससे चेहरे पर नेचुरल और फ्रेश लुक आएगा।

डार्क सर्कल्स के लिए कलर करेक्टर

अगर आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा हैं, तो कंसीलर लगाने से पहले लाल या ऑरेंज शेड की लिपस्टिक का हल्का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे डार्क सर्कल्स पर हल्के से लगाएं और फिर ऊपर से कंसीलर ब्लेंड कर दें। इससे डार्क सर्कल्स काफी हद तक छिप जाते हैं।

आईशैडो बेस की तरह करें इस्तेमाल

अक्सर लिपस्टिक का नीचे वाला हिस्सा प्लास्टिक स्टिक में बच जाता है, जिसे निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में आप इसे कॉटन इयर बड की मदद से निकालकर आंखों की पलकों पर आईशैडो बेस की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आईशैडो का रंग ज्यादा उभरकर आता है और देर तक टिकता है।

नया सिग्नेचर शेड बनाएं

अगर आपके पास अलग-अलग रंगों की दो या तीन पुरानी लिपस्टिक हैं, तो उनसे नया यूनिक शेड बनाया जा सकता है। इसके लिए सभी लिपस्टिक के बचे हुए हिस्सों को निकालकर हल्का पिघला लें और आपस में मिक्स कर दें। इससे एक नया और खास शेड तैयार होगा, जो बिल्कुल अलग और आकर्षक लगेगा।

लिफाफे या ग्रीटिंग कार्ड सजाने में करें इस्तेमाल

पुरानी लिपस्टिक का इस्तेमाल आप विंटेज स्टाइल में लिफाफे सील करने या ग्रीटिंग कार्ड्स पर लिप प्रिंट देने के लिए भी कर सकती हैं। इससे आपके गिफ्ट या कार्ड को एक पर्सनल और स्टाइलिश टच मिलता है।

छोटी-छोटी चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वे बेकार नहीं जातीं। खत्म होने वाली लिपस्टिक भी कई क्रिएटिव तरीकों से दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इससे आपका मेकअप किट भी काम आएगा और अनावश्यक खर्च से भी बचत होगी।