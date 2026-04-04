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गर्मी में पेट और स्किन को ठंडा रखने वाले 6 सुपरहिट हरे पत्ते

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Apr, 2026 05:00 PM
गर्मी में पेट और स्किन को ठंडा रखने वाले 6 सुपरहिट हरे पत्ते

नारी डेस्क : गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखना और हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए न केवल पानी बल्कि कुछ हरी पत्तियां भी बेहद फायदेमंद होती हैं। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखती हैं बल्कि पाचन और त्वचा के लिए भी लाभकारी होती हैं। आइए जानते हैं 6 ऐसे हरे पत्तों के बारे में और उनका सही इस्तेमाल।

पान

भारतीय संस्कृति में पान का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता आया है। यह स्वाद में ताजगी देने के साथ शरीर को ठंडा भी रखता है। गर्मियों में पान का शेक बनाकर पीने से पेट और स्किन दोनों को ठंडक मिलती है।

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पुदीना

पुदीना गर्मियों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली हरी पत्ती है। आप इसे चटनी में, लस्सी या छाछ में मिला सकते हैं, या सीधे त्वचा पर लगाकर ठंडक पा सकते हैं। पुदीना पेट को ठंडा रखने और पाचन सुधारने में मदद करता है।

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धनिया

धनिया की तासीर ठंडी होती है। इसके बीज और पत्ते दोनों ही शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। आप इसे डिश में गार्निश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या चटनी बनाकर खा सकते हैं।

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हरी प्याज

हरी प्याज की पत्तियां भी ठंडी तासीर वाली होती हैं। आप इसे सूप, दाल या सलाद में गार्निश के रूप में डाल सकते हैं। गर्मियों में हरी प्याज पेट को ठंडा रखने और डाइजेशन सुधारने में मदद करती है।

बेल के पत्ते

बेल का शरबत गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इसके पत्ते भी गुणकारी होते हैं। सुबह खाली पेट 1-2 बेल के पत्ते चबाकर खाने से शरीर ठंडा रहता है और पाचन में सुधार होता है।

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लेमन ग्रास

लेमन ग्रास आसानी से घर में उगाया जा सकता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। यह पाचन सुधारने, मूड को बेहतर बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी लाभकारी है।

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सही इस्तेमाल का तरीका

इन पत्तियों का इस्तेमाल रोजाना की डाइट में मिलाकर करें।
पत्तियों को छाछ, जूस, शेक या सूप में डालकर उपयोग करें।
त्वचा पर सीधे लगाने से पहले हल्के तौर पर धो लें।
बेल और लेमन ग्रास के पत्तों को सुबह खाली पेट लेने से अधिक लाभ मिलता है।

गर्मी के मौसम में शरीर और स्किन को ठंडा रखने के लिए ये 6 हरे पत्ते बेहद फायदेमंद हैं। इन्हें अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करने से पेट और त्वचा दोनों को ठंडक और ताजगी मिलती है।

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