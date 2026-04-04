कर्ज से हैं परेशान तो मंगलवार-शनिवार को करें ये उपाय

नारी डेस्क : आज के समय में कर्ज सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और चिंता का भी बड़ा कारण बन गया है। कई बार व्यक्ति पूरी कोशिश के बावजूद कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में वैदिक ज्योतिष और धार्मिक उपाय मन को स्थिर करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करते हैं। श्रद्धा और नियम से किए गए ये उपाय धीरे-धीरे राहत दिला सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रभावी उपाय।

मंगलवार का विशेष यंत्र उपाय

मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शुक्ल पक्ष में मंगल की होरा के दौरान लाल या नारंगी रंग के कागज का 4×4 इंच का टुकड़ा लें। अनार की कलम से रक्त चंदन और रोली मिलाकर स्याही तैयार करें और उस पर विधि अनुसार यंत्र बनाएं। इसके बाद इस यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ इसकी पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय को नियमित रूप से करने पर धीरे-धीरे कर्ज का बोझ कम होने लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।

शनिवार को भैरव पूजा

शनिवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है, खासकर जब बटुक भैरव की पूजा की जाए। इस दिन 21 कच्चे सूत की बत्तियां बनाकर भैरव मंदिर में 21 दीपक जलाएं। इसके बाद काले आसन पर बैठकर पूरे श्रद्धा भाव से भैरव जी से प्रार्थना करें। साथ ही उनके 8 नाम चण्ड, प्रचण्ड, ऊर्ध्वकेश, भीषण, अभिषण, व्योमकेश, व्योमबाहु और व्योमव्यापक का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय को नियमित रूप से करने से कर्ज से मुक्ति का मार्ग धीरे-धीरे प्रशस्त होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

शनि और हनुमान जी का उपाय

यदि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो शनिवार और अमावस्या के दिन हनुमान जी और शनि की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस उपाय के तहत पीपल या बरगद के पत्ते पर “शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु” लिखें और उसके ऊपर तांबे का सिक्का रखकर किसी धार्मिक ग्रंथ में सुरक्षित रख दें। इस प्रक्रिया को लगातार 11 शनिवार तक दोहराएं और हर शनिवार हनुमान मंदिर में उड़द की दाल का प्रसाद अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ करने से आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलता है।

हनुमान साधना और जाप

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की साधना करना बेहद प्रभावी माना जाता है। रोजाना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का श्रद्धा के साथ पाठ करें, साथ ही “सीता राम” नाम की 1 माला का जाप भी करें। मंगलवार और शनिवार के दिन उड़द की दाल से बना प्रसाद चढ़ाएं और भोजन करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख रखें। मान्यता है कि इस उपाय को नियमित रूप से करने से मन को शांति मिलती है और धीरे-धीरे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं।

इन उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ करने से मानसिक शांति मिलती है और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आने की मान्यता है।

