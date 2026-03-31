शादी होगी या नहीं? कुंडली के ये 10 संकेत बताएंगे कब बजेगी शहनाई

नारी डेस्क : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर व्यक्ति के जीवन में विवाह का योग उसकी जन्म कुंडली में पहले से ही छिपा होता है। कुंडली के विभिन्न ग्रह, भाव और उनकी स्थिति यह तय करते हैं कि शादी होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब। खासतौर पर कुंडली का सातवां भाव (7th House) विवाह और जीवनसाथी से जुड़ा होता है। कुंडली के 10 संकेत जो बताते हैं विवाह का योग।

सातवें भाव का मजबूत होना

कुंडली का सातवां भाव विवाह और जीवनसाथी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यदि इस भाव में शुक्र, बुध या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह स्थित हों, तो यह विवाह के मजबूत और सकारात्मक योग बनाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छा जीवनसाथी मिलने और समय पर विवाह होने की संभावना अधिक रहती है।

सप्तमेश की शुभ स्थिति

यदि कुंडली में सातवें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश केंद्र (1, 4, 7, 10) या त्रिकोण (1, 5, 9) भावों में स्थित हो, तो इसे विवाह के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में शादी के मजबूत योग बनते हैं और व्यक्ति के जीवन में समय पर तथा सुखद वैवाहिक जीवन के संकेत मिलते हैं।

पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह

पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह को विवाह और दांपत्य जीवन का मुख्य कारक माना जाता है। यदि शुक्र ग्रह मजबूत और शुभ स्थिति में हो, तो यह जल्दी विवाह होने के संकेत देता है और वैवाहिक जीवन भी सुखद और संतुलित रहता है।

महिलाओं के लिए बृहस्पति का महत्व

महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति (गुरु) को पति और वैवाहिक सुख का प्रमुख कारक माना जाता है। यदि बृहस्पति शुभ और मजबूत स्थिति में हो, तो यह अच्छे और योग्य जीवनसाथी मिलने के संकेत देता है, साथ ही समय पर विवाह होने और सुखद वैवाहिक जीवन की संभावना भी बढ़ाता है।

गोचर का प्रभाव

ज्योतिष में गोचर का विशेष महत्व माना जाता है। जब गोचर के दौरान बृहस्पति सातवें भाव, लग्न या सप्तमेश पर दृष्टि डालता है, तो विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। इस समय शादी तय होने या रिश्ते आगे बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

महादशा और अंतर्दशा

ज्योतिष के अनुसार महादशा और अंतर्दशा का विवाह पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब शुक्र, बृहस्पति या सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, तो उस दौरान विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं और शादी तय होने की संभावना बढ़ जाती है।

लग्नेश और सप्तमेश का संबंध

यदि कुंडली में लग्नेश (लग्न का स्वामी) और सप्तमेश (सातवें भाव का स्वामी) आपस में संबंध बनाते हों, जैसे एक-दूसरे को दृष्टि दे रहे हों या साथ में स्थित हों, तो यह विवाह के लिए बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह या समय से पहले शादी होने की संभावना अधिक रहती है।

शनि का प्रभाव

यदि कुंडली के सातवें भाव पर शनि की दृष्टि हो या शनि वहीं स्थित हो, तो विवाह में कुछ देरी होने की संभावना रहती है। हालांकि, यह स्थिति विवाह को रोकती नहीं है, बल्कि केवल समय लेती है, और अंततः शादी होने के योग बने रहते हैं।

मंगल दोष (मांगलिक स्थिति)

कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल के होने को मांगलिक स्थिति कहा जाता है, जिससे विवाह में कुछ बाधाएं या देरी आ सकती है। हालांकि, सही कुंडली मिलान और उचित उपायों के जरिए इन दोषों का प्रभाव कम किया जा सकता है और सफल विवाह संभव होता है।

राहु-केतु का प्रभाव

यदि कुंडली के सातवें भाव में राहु या केतु स्थित हों, तो विवाह में कुछ रुकावटें या देरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में पारंपरिक से हटकर विवाह, जैसे इंटरकास्ट या अलग संस्कृति में शादी के योग भी बनते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में अनोखे अनुभव लेकर आते हैं।

कुंडली में मौजूद ये संकेत यह बताते हैं कि विवाह का योग कब और कैसे बनेगा। हालांकि, हर कुंडली अलग होती है, इसलिए सटीक भविष्यवाणी के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेना जरूरी है।

