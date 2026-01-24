19 FEBTHURSDAY2026 1:22:44 AM
अलसी के बीज किन लोगों को नहीं खाने चाहिए? फायदे से पहले जान लें ये जरूरी बातें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Feb, 2026 05:53 PM
नारी डेस्क : अलसी के बीज (Flax Seeds) को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है। वजन घटाने से लेकर दिल की सेहत तक, इसके कई फायदे बताए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए अलसी खाना सुरक्षित नहीं होता? कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में फायदे लेने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को अलसी नहीं खानी चाहिए।

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग

लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अलसी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। अलसी ब्लड प्रेशर को और कम करने में मदद करती है, ऐसे में जिन लोगों का BP पहले से ही कम रहता है, उनके लिए इसका सेवन चक्कर आना, कमजोरी और अत्यधिक थकान जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।

हार्मोन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोग

हार्मोन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अलसी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। अलसी में फाइटो-एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो शरीर के हार्मोन संतुलन को प्रभावित कर सकता है। PCOS, गर्भाशय फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियों में अलसी का अधिक या गलत तरीके से सेवन समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शरीर में इस दौरान हार्मोनल संतुलन बेहद संवेदनशील होता है। अलसी में मौजूद फाइटो-एस्ट्रोजन हार्मोन पर असर डाल सकता है, इसलिए गर्भावस्था और ब्रेस्टफीडिंग के समय बिना डॉक्टर की सलाह अलसी का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता। गलत मात्रा या गलत तरीके से अलसी खाने से मां और शिशु दोनों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

पेट की गंभीर समस्या वाले लोग

पेट की गंभीर समस्या वाले लोगों को अलसी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। अलसी में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है, जो डायरिया, IBS, गैस, पेट दर्द और सूजन जैसी समस्याओं को और बढ़ा सकती है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनके लिए अलसी खाना परेशानी का कारण बन सकता है।

ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले मरीज

ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले मरीजों को अलसी का सेवन करने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए। अलसी में खून को पतला करने वाले गुण होते हैं, और यदि इसे पहले से ली जा रही ब्लड थिनर दवाओं के साथ लिया जाए, तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को अलसी खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

थायरॉइड के मरीज

थायरॉइड के मरीजों को अलसी का सेवन विशेष सावधानी के साथ करना चाहिए। कच्ची अलसी में मौजूद कुछ तत्व थायरॉइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकते हैं, जिससे हार्मोन असंतुलन बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए थायरॉइड से पीड़ित लोगों को अलसी खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

अलसी खाने से पहले ये सावधानियां जरूर रखें

अलसी कभी भी कच्ची न खाएं
हमेशा भिगोकर या हल्की भूनकर सेवन करें
रोजाना 1–2 चम्मच से ज्यादा न लें
किसी बीमारी या दवा की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूरी।

अलसी के बीज जरूर फायदेमंद हैं, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। गलत तरीके या गलत स्थिति में अलसी का सेवन फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। इसलिए इसे डाइट में शामिल करने से पहले अपनी सेहत की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है।

