वड़ा पाव गर्ल ने किया अनुराग डोभाल का सपोर्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नारी डेस्क: बिग बॉस ओटीटी 3 फेम चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से जाना जाता है, इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में खूब चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने यूट्यूबर अनुराग डोभाल का खुलकर सपोर्ट किया है। इस समर्थन को लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

चंद्रिका ने क्या शेयर किया वीडियो में?

चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिस्ट्रीमैन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में चंद्रिका कहती हैं कि अनुराग की एक वीडियो उनके फीड में घंटों से बार-बार आ रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा: “हम आपके साथ हैं, अगर ये सच है तो…”। वीडियो में चंद्रिका ने आगे कहा कि अगर यह कोई कंट्रोवर्सी है, तो इसे वहीं रोक देना चाहिए। उन्होंने दर्शकों को समझाया कि अगर वीडियो सच है, तो किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए।

वीडियो का मुख्य संदेश

चंद्रिका ने कहा, “कोई आपके पास चलकर नहीं आएगा। आज की जिंदगी अपने हिसाब से जीने का टाइम है। लोग या तो गालियां देंगे या फिर हमदर्दी दिखाने के लिए दो आंसू बहाएंगे। बस अपनी जिंदगी जी, बिंदास हो जा और लाइफ बिंदास जी।”

मिस्ट्रीमैन (सैफी) ने भी दी सहमति

वीडियो में मिस्ट्रीमैन ने भी कहा कि किसी का कोई इंतजार नहीं है, और अब अपने हिसाब से जीवन जीने का समय है। उन्होंने चंद्रिका के विचारों का समर्थन किया और कहा कि जीवन में डर या किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए।

पूरा समर्थन और वायरल वीडियो

चंद्रिका ने वीडियो में साफ कहा कि अनुराग डोभाल के लिए वे पूरी तरह सपोर्ट में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मदद या जरूरत पड़े तो वे हमेशा उपलब्ध हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

संक्षेप में: वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने खुलकर अनुराग डोभाल का समर्थन किया और सोशल मीडिया पर एक प्रेरक संदेश दिया कि जीवन को बिंदास तरीके से जियो, दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो।