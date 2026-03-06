10 MARTUESDAY2026 2:36:07 PM
अंबानी परिवार का शाही अंदाज, साड़ी में नीता अंबानी और लहंगे में श्लोका मेहता ने लूटी महफिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Mar, 2026 12:39 PM
नारी डेस्क:  बड़े-बड़े समारोहों और शादियों में जब भी अंबानी परिवार पहुंचता है, तो उनका स्टाइल और फैशन लोगों का ध्यान जरूर खींच लेता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस शादी में कई बड़े क्रिकेट और फिल्मी सितारे पहुंचे, लेकिन अंबानी परिवार का शाही अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।

इस मौके पर नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी के साथ नजर आईं, जबकि उनकी बड़ी बहू श्लोका मेहता पति आकाश अंबानी के साथ शादी में शामिल हुईं। सास और बहू दोनों का स्टाइल इतना खास था कि लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। जहां एक तरफ नीता अंबानी साड़ी में बेहद रॉयल और एलिगेंट लग रही थीं, वहीं श्लोका मेहता का मॉडर्न लहंगा लुक भी काफी आकर्षक लगा।

रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लगीं नीता अंबानी

इस डे वेडिंग के लिए नीता अंबानी ने सॉफ्ट गोल्ड और आइवरी रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। यह साड़ी स्वदेश और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के सहयोग से तैयार की गई थी। साड़ी पर भारी कढ़ाई नहीं की गई थी, बल्कि क्लासिक जरी वर्क से इसे बेहद शाही लुक दिया गया था। साड़ी पर सुनहरे पत्तों का सुंदर डिजाइन बना हुआ था और इसके बॉर्डर को फ्लोरल बेल और सेक्विन से सजाया गया था। बॉर्डर में हल्का रेड थ्रेड का टच भी दिया गया था, जो साड़ी को और खास बना रहा था। नीता अंबानी ने इस साड़ी को ओपन पल्लू स्टाइल में ड्रेप किया, जिससे उनका लुक और भी रिच नजर आ रहा था।

साड़ी के साथ पहना मैचिंग ब्लाउज

नीता अंबानी ने अपनी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना था। इस ब्लाउज में राउंड नेक और हाफ स्लीव्स का डिजाइन दिया गया था। ब्लाउज पर सुनहरी जरी से धारियों वाला पैटर्न बनाया गया था, जो साड़ी के साथ काफी अच्छा लग रहा था। ब्लाउज के बॉर्डर पर रेड टच के साथ सेक्विन और सितारों की डिटेलिंग की गई थी, जिससे लुक में हल्की चमक भी जुड़ गई थी।

डायमंड जूलरी ने बढ़ाई खूबसूरती

नीता अंबानी की जूलरी हमेशा की तरह बेहद खास थी। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए शानदार डायमंड नेकलेस पहना था। इसके साथ मैचिंग स्टड ईयररिंग्स और रिंग्स भी पहनी थीं। इसके अलावा हाथों में लाल चूड़ियां उनके लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट जोड़ रही थीं। उन्होंने एक खूबसूरत गोल्डन पोटली भी कैरी की थी, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रही थी। लुक को पूरा करने के लिए नीता अंबानी ने मांग में सिंदूर लगाया और माथे पर महाराष्ट्रीयन स्टाइल की बिंदी लगाई। मिडिल पार्टिंग के साथ बनाए गए बन में सफेद फूल लगाए गए थे। ग्लॉसी लिप्स और हल्के मेकअप ने उनके पूरे लुक को बेहद एलिगेंट बना दिया।

श्लोका मेहता का मॉडर्न लहंगा लुक

वहीं अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता पेस्टल शेड के कलरफुल लहंगा सेट में नजर आईं। उनका लहंगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मिश्रण था। लहंगे की हर कली में अलग-अलग सॉफ्ट रंग जैसे ब्लू, येलो और पिंक का इस्तेमाल किया गया था। इस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और सेक्विन डिटेलिंग की गई थी, जो लहंगे को और आकर्षक बना रही थी।

केप स्टाइल ब्लाउज ने दिया मॉडर्न ट्विस्ट

श्लोका मेहता ने अपने लहंगे के साथ सेज ग्रीन रंग का ब्लाउज पहना था, जिस पर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी से बेल डिजाइन बनाया गया था। इस लुक की खास बात यह थी कि उन्होंने दुपट्टे की जगह केप स्टाइल जैकेट पहनी थी। इस केप पर भी फ्लोरल डिटेलिंग की गई थी और बॉर्डर को कर्व कट डिजाइन के साथ मिरर वर्क से सजाया गया था। इस वजह से उनके लुक में मॉडर्न टच साफ नजर आ रहा था।

हीरे-पन्ने की जूलरी में दिखीं क्लासी

श्लोका मेहता ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए हीरे और पन्ने की जूलरी पहनी थी। उन्होंने एक खूबसूरत चोकर नेकलेस पहना था, जिसमें पर्ल डिटेलिंग भी थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग कंगन पहने थे। बालों को उन्होंने हाफ पिनअप स्टाइल में रखा था और मेकअप को सॉफ्ट टोन में किया था। न्यूड ग्लॉसी लिप्स उनके पूरे लुक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था।

आकाश और मुकेश अंबानी का स्टाइल भी रहा खास

शादी में आकाश अंबानी ने आइवरी रंग की शेरवानी पहनी थी, जो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन से थी। इस शेरवानी पर हल्के सेज ग्रीन रंग की चिकनकारी की गई थी। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ट्राउजर पहना था। वहीं मुकेश अंबानी ब्लैक बंदगला, व्हाइट शर्ट और ट्राउजर में नजर आए, जिसमें उनका लुक बेहद सादगी भरा लेकिन क्लासी लग रहा था।

साड़ी में रॉयल लुक पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

अगर आप भी साड़ी में रॉयल लुक पाना चाहती हैं तो नीता अंबानी के स्टाइल से ये टिप्स ले सकती हैं। हमेशा रिच फैब्रिक वाली साड़ी चुनें। बहुत ज्यादा भारी कढ़ाई से बचें, ताकि लुक एलिगेंट लगे। स्टेटमेंट जूलरी पहनें। हेयर और मेकअप को हल्का और नेचुरल रखें। लाल या हरी चूड़ियां पहनकर लुक में ट्रेडिशनल टच जोड़ें।   

 

