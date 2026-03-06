नए गाने को लेकर फंसे रैपर बादशाह, हरियाणा महिला आयोग ने भेजा समन

नारी डेस्क: रैपर-सिंगर बादशाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जब हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन (HSCW) ने उनके हाल ही में रिलीज़ हुए हरियाणवी गाने 'टटीरी' में कथित आपत्तिजनक लिरिक्स को लेकर समन जारी किया। कमीशन ने कहा कि उसने उन शिकायतों पर खुद से संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया था कि गाने के लिरिक्स में अभद्र भाषा है और महिलाओं और नाबालिगों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। यह ट्रैक 1 मार्च, 2026 के आसपास रिलीज़ हुआ था, और तब से कुछ ग्रुप्स ने इसकी आलोचना की है।



6 मार्च को जारी किए गए समन में शिकायतों के संबंध में बादशाह का नाम है, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित पक्ष तय सुनवाई के लिए पेश हों। नोटिस के मुताबिक, पानीपत में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की प्रेसिडेंट सविता आर्या और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर शिव कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया है कि गाने में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द शालीनता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के स्टैंडर्ड का उल्लंघन करते हैं।



इन आरोपों के बाद, महिला आयोग ने मामले की समीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू की। HSCW ने 13 मार्च, 2026 को सुबह 11:30 बजे सुनवाई तय की है। यह कार्रवाई पानीपत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी और आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इसकी अध्यक्षता करेंगी। भाटिया ने यह भी सवाल उठाया है कि गाना रेगुलेटरी जांच में कैसे पास हुआ, उन्होंने कहा कि वह पहले फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने विवादित लिरिक्स वाले गानों के अप्रूवल प्रोसेस पर चिंता जताई। इस डेवलपमेंट ने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सेंसरशिप और पॉपुलर म्यूज़िक में महिलाओं के चित्रण को लेकर चल रही बहस को और बढ़ा दिया है।