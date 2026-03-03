10 MARTUESDAY2026 2:48:51 PM
बिना वजह नहीं होता पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन, महिलाएं कारण समझें

नारी डेस्कः  महिलाओं में निचले पेट में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह दर्द मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन की वजह से होता है, जो सामान्य माना जाता है, वहीं कुछ महिलाओं को महीने के बीच ओव्यूलेशन के समय एक तरफ हल्का या तेज दर्द महसूस होता है। हार्मोनल असंतुलन, जैसे PCOS या थायरॉइड की समस्या, भी निचले पेट में भारीपन और दर्द का कारण बन सकती है, जिसके साथ अनियमित पीरियड्स और सूजन की शिकायत रहती है।

इसके अलावा अंडाशय और गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं जैसे ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉएड या एंडोमेट्रियोसिस भी लगातार या बढ़ते दर्द की वजह हो सकती हैं। यूरिन इंफेक्शन होने पर निचले पेट में दर्द के साथ पेशाब में जलन और बार-बार पेशाब आने की समस्या दिखाई देती है। कब्ज, गैस और गलत खानपान भी पेट के निचले हिस्से में दबाव और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जैसी संक्रमण संबंधी समस्या, या गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं, जैसे एक्टोपिक प्रेग्नेंसी, गंभीर दर्द का कारण बन सकती हैं। यदि निचले पेट का दर्द बार-बार हो, लंबे समय तक बना रहे, बहुत तेज हो जाए, या इसके साथ असामान्य रक्तस्राव, बुखार, चक्कर या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। समय पर जांच और सही इलाज से बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।

महिलाओं में निचले पेट दर्द की खास वजहें

पीरियड्स (मासिक धर्म) का दर्द

गर्भाशय के संकुचन से दर्द
पीठ और जांघों तक फैल सकता है
आमतौर पर पीरियड्स से पहले या दौरान

ओव्यूलेशन पेन (Mittelschmerz)

अंडा निकलने के समय हल्का–तेज दर्द
महीने के बीच में एक तरफ ज्यादा
सामान्य लेकिन कुछ महिलाओं में दर्दनाक

हार्मोनल असंतुलन

PCOS/PCOD
थायरॉइड की समस्या
अनियमित पीरियड्स, सूजन और दर्द

अंडाशय से जुड़ी समस्याएं

ओवेरियन सिस्ट
अंडाशय में सूजन
लगातार भारीपन या एक तरफ दर्द

गर्भाशय की समस्याएं

फाइब्रॉएड
एंडोमेट्रियोसिस
तेज दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग

यूरिन इंफेक्शन (UTI)

पेशाब में जलन
बार-बार पेशाब आना
निचले पेट में दर्द के साथ

कब्ज और गैस

फाइबर की कमी
कम पानी पीना
दबाव और भारीपन

पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)

संक्रमण की वजह से बुखार, दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज, दर्द

गर्भावस्था से जुड़ी वजहें

शुरुआती गर्भ में हल्का दर्द
एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (खतरनाक)
तेज दर्द और चक्कर

साथ दिखने वाले लक्षण

असामान्य योनि स्राव
बहुत ज्यादा या बहुत कम पीरियड्स
बुखार
उल्टी या मतली
पीठ या कमर दर्द

कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं?

तेज या असहनीय दर्द
दर्द के साथ खून आना
अचानक वजन कम होना
दर्द कई हफ्तों तक बना रहना
प्रेग्नेंसी की संभावना

