प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं? इन 5 तरीकों से खुद को करें तैयार

नारी डेस्क: माता-पिता बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन गर्भधारण (कंसीव) करने से पहले शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बदलाव अपनाकर आप अपनी कंसीव करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सही खानपान, बेहतर लाइफस्टाइल और डॉक्टर की सलाह इस सफर को आसान बना सकती है। आइए जानते हैं आसान भाषा में वे 5 जरूरी कदम, जो आपको प्रेग्नेंसी के लिए तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

शराब से पूरी तरह परहेज करें

अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो शराब का सेवन बंद कर दें। एल्कोहल शरीर के हार्मोन, मासिक धर्म चक्र और ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकती है। इससे गर्भधारण में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान शराब पीने से बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। समय से पहले जन्म (प्रीमैच्योर डिलीवरी) और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है।

स्मोकिंग छोड़ना बेहद जरूरी

धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रजनन क्षमता के लिए भी नुकसानदायक है। रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी और कम वजन वाले बच्चे के जन्म का खतरा ज्यादा होता है। सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, बल्कि पैसिव स्मोकिंग (दूसरों के धुएं के संपर्क में आना) भी हानिकारक है। तंबाकू के जहरीले तत्व कपड़ों, बालों और फर्नीचर पर चिपककर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि दोनों पार्टनर इस आदत को छोड़ दें।

वजन को कंट्रोल में रखें

प्रेग्नेंसी से पहले स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा वजन होने पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो गर्भावस्था को जटिल बना सकती हैं। वहीं, बहुत कम वजन होने पर बच्चे का जन्म के समय वजन कम रहने का खतरा रहता है।

सप्ताह में कम से कम 3–4 दिन हल्की या मध्यम एक्सरसाइज करें।

एरोबिक एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है।

वेट ट्रेनिंग मसल्स को मजबूत बनाती है।

योगा शरीर को लचीला और संतुलित बनाता है।

ये सभी गतिविधियां शरीर को हेल्दी बनाती हैं और गर्भधारण की संभावना बढ़ाती हैं।

हेल्दी और संतुलित डाइट लें

गर्भधारण की तैयारी में पोषण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संतुलित और पौष्टिक आहार से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल मिलते हैं, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं।

अपनी डाइट में शामिल करें

हरी सब्जियां

ताजे फल

साबुत अनाज

प्रोटीन युक्त भोजन

आयरन और कैल्शियम से भरपूर चीजें

सही डाइट न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि गर्भधारण की संभावना भी बेहतर करती है।

फोलिक एसिड की टैबलेट जरूर लें

डॉक्टर की सलाह से फोलिक एसिड की गोली लेना शुरू करें। यह विटामिन गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में बेहद जरूरी होता है। फोलिक एसिड बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के सही विकास में मदद करता है और जन्मजात दोषों (जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट) से बचाने में सहायक होता है।

अगर पहले से कोई बीमारी है तो क्या करें?

अगर आपको डायबिटीज, मिर्गी या कोई अन्य पुरानी बीमारी है, तो गर्भधारण से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसी तरह, अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है, तो भी विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है। ध्यान रखें, अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रही हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसे बंद न करें।

प्रेग्नेंसी की तैयारी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, नशे से दूरी और डॉक्टर की सलाह से आप इस खूबसूरत सफर की शुरुआत स्वस्थ तरीके से कर सकते हैं।