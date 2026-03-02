10 MARTUESDAY2026 2:44:35 PM
मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो होली पर चुपचाप घर ले आएं ये 5 चीजें

  • Updated: 02 Mar, 2026 01:41 PM
नारी डेस्क: Holi सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे शुभ शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में कुछ खास वस्तुएं लाने से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि साल भर धन-धान्य की कमी न हो, तो होली के दिन ये चीजें घर लाना शुभ माना जाता है।

चांदी का सिक्का

होली के दिन लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का खरीदकर पूजा में रखें। पूजा के बाद इसे तिजोरी या पर्स में रख दें। मान्यता है कि इससे धन स्थिर रहता है और अनावश्यक खर्च कम होते हैं।


श्रीयंत्र

श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन विधि-विधान से इसकी स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है।


गोमती चक्र

11 या 21 गोमती चक्र लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। धार्मिक मान्यता है कि इससे धन हानि रुकती है और बचत बढ़ती है।

 कमल गट्टा (कमल के बीज)

कमल का फूल मां लक्ष्मी को प्रिय है। होली के दिन कमल गट्टा घर लाकर पूजा में अर्पित करें और बाद में तिजोरी में रख दें। कहा जाता है कि इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं।


पीली कौड़ी

पीली कौड़ी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिरता आती है।


 खास उपाय

होली की रात दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल भी समृद्धि को आकर्षित करता है। याद रखें सिर्फ वस्तुएं लाना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही सोच भी जरूरी है। जब आस्था और प्रयास साथ चलते हैं, तभी सच्ची समृद्धि मिलती है।
 

