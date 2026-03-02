अगर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल तो सुबह खाली पेट पिएं यह पानी

नारी डेस्क: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। काम का दबाव, मानसिक तनाव, अनियमित खानपान और फास्ट फूड की आदत धीरे-धीरे शरीर पर असर डालती है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिल और नसों पर पड़ता है। शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में चर्बी जमने लगती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग महंगी दवाओं और इलाज की ओर रुख करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ प्राकृतिक उपाय भी बताए गए हैं, जिनमें अर्जुन की छाल का विशेष महत्व है।

अर्जुन की छाल क्यों मानी जाती है फायदेमंद?

अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में हृदय के लिए टॉनिक माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, टैनिन और फ्लेवोनॉइड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व नसों में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक माने जाते हैं। नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से यह दिल की मांसपेशियों को मजबूती देने में मदद कर सकती है, जिससे हृदय अपनी कार्यक्षमता बेहतर तरीके से निभा पाता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में कैसे सहायक है?

आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन चुकी है। जब शरीर में LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो यह नसों की दीवारों पर जमा होने लगता है। धीरे-धीरे यह जमा हुआ पदार्थ ब्लॉकेज का रूप ले सकता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा या पानी पीने से शरीर में लिपिड प्रोफाइल संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह असर व्यक्ति की जीवनशैली, खानपान और शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए केवल इस पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी है।

दिल को मजबूत बनाने में भूमिका

दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो लगातार बिना रुके काम करता है। अर्जुन की छाल को हृदय की मांसपेशियों के लिए पोषक माना गया है। यह दिल की धड़कन को संतुलित रखने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कुछ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ इसे हार्ट टॉनिक के रूप में भी सलाह देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हल्की हृदय संबंधी कमजोरी है तो डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन लाभकारी हो सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर पर प्रभाव

हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप भी दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण है। जब नसों में रुकावट या सख्ती आती है, तो रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अर्जुन की छाल को रक्तचाप संतुलित रखने में सहायक माना गया है। यह नसों को लचीला बनाए रखने और रक्त प्रवाह को सुचारु करने में मदद कर सकती है। हालांकि जो लोग पहले से बीपी की दवा ले रहे हैं, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बहुत कम भी हो सकता है।

अर्जुन की छाल का पानी कैसे तैयार करें?

अर्जुन की छाल का सेवन आमतौर पर काढ़े या पानी के रूप में किया जाता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालकर रातभर भिगो दें। सुबह इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक उबालें और फिर छानकर गुनगुना ही खाली पेट पिएं। नियमित रूप से 6 से 8 हफ्तों तक सेवन करने पर शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। लेकिन मात्रा और अवधि व्यक्ति की सेहत के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

हर आयुर्वेदिक चीज सभी के लिए समान रूप से सुरक्षित नहीं होती। जो लोग पहले से हार्ट, ब्लड प्रेशर या किसी अन्य गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं, उन्हें अर्जुन की छाल का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को एलर्जी, चक्कर, कमजोरी या असहजता महसूस हो तो सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए।

अर्जुन की छाल एक प्राकृतिक उपाय है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज समझना गलत होगा। अगर किसी को गंभीर ब्लॉकेज, सीने में दर्द, सांस फूलना या हार्ट अटैक जैसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना जरूरी है। प्राकृतिक उपाय केवल सहायक हो सकते हैं, मुख्य इलाज का विकल्प नहीं।

स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी भी उतनी ही जरूरी है। अर्जुन की छाल इन सबके साथ मिलकर आपके दिल और नसों की सेहत को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकती है।