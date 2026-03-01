कैंसर के बाद शरीर हो जाता है कमजोर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फॉलो करें ये रूटीन

नारी डेस्क कैंसर: का इलाज शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं न केवल कैंसर सेल्स को खत्म करती हैं, बल्कि शरीर की इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को भी कमजोर कर सकती हैं। ऐसे में मरीज को संक्रमण, थकान और अन्य बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज के बाद सही देखभाल और लाइफस्टाइल अपनाकर इम्यूनिटी को दोबारा मजबूत किया जा सकता है। आइए जानें कि कैंसर के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

संतुलित और पोषक आहार लें

कैंसर के इलाज के दौरान और बाद में शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। इसलिए डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, पनीर, अंडे और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं को दोबारा बनाने और ताकत लौटाने में मदद करता है। बहुत ज्यादा तला-भुना, प्रोसेस्ड फूड, मीठी चीजें और पैकेट वाले स्नैक्स से बचना चाहिए। अगर भूख कम लगती है तो दिन में 3 बड़े भोजन की जगह 5–6 छोटे-छोटे मील लें। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है ताकि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल सकें।

पर्याप्त नींद और आराम बेहद जरूरी

इलाज के बाद शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। ऐसे में 7–8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद शरीर को रिपेयर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करती है। अगर दिन में कमजोरी लगे तो थोड़ी देर आराम करना फायदेमंद है, लेकिन पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहने से बचें। हल्की-फुल्की गतिविधि शरीर को एक्टिव बनाए रखती है।

हल्की एक्सरसाइज से ताकत बढ़ाएं

डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, इलाज के बाद हल्की एक्सरसाइज शुरू की जा सकती है। रोजाना 20–30 मिनट टहलना, योग या हल्की स्ट्रेचिंग करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और थकान कम होती है। ध्यान रखें कि कोई भी भारी व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार एक्टिविटी बढ़ाएं।

संक्रमण से बचाव रखें

कैंसर के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं और साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। कच्चा या अधपका खाना न खाएं। बाहर का अस्वच्छ भोजन लेने से बचें। अगर बुखार, खांसी या किसी तरह का संक्रमण महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

मानसिक स्वास्थ्य का रखें ध्यान

कैंसर केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। डर, चिंता और तनाव इम्यून सिस्टम को और कमजोर कर सकते हैं। इसलिए अपने मन की बात परिवार या दोस्तों से साझा करें। योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज मानसिक शांति देती हैं। जरूरत पड़े तो काउंसलर या सपोर्ट ग्रुप की मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है।

नियमित फॉलो-अप और डॉक्टर की सलाह

इलाज खत्म होने के बाद भी डॉक्टर से नियमित जांच करवाना जरूरी है। ब्लड टेस्ट, स्कैन या अन्य जांच समय-समय पर करवाते रहें। कोई भी नई परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं और सप्लीमेंट्स समय पर लें। खुद से कोई नई दवा या घरेलू नुस्खा शुरू करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

कैंसर के बाद इम्यूनिटी कमजोर होना सामान्य है, लेकिन सही खानपान, पर्याप्त आराम, हल्की एक्सरसाइज, मानसिक संतुलन और नियमित मेडिकल जांच से इसे दोबारा मजबूत किया जा सकता है। धैर्य रखें, अपने शरीर की सुनें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। सही देखभाल और सकारात्मक सोच के साथ आप स्वस्थ जीवन की ओर दोबारा कदम बढ़ा सकते हैं।