01 MARSUNDAY2026 10:13:56 PM
Nari

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Feb, 2026 09:56 AM
क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

नारी डेस्क: भारत के मिडिल-ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है , उनके पिता खानचंद सिंह का स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। पिछले कुछ समय से उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी, तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की।

PunjabKesari
हरभजन ने X पर लिखा- "रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। रिंकू और उनके परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल समय होगा, भले ही वह T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए कमिटेड हैं। मेरी दिल से दुआएं उनके और उनके प्रियजनों के साथ हैं। वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें और दुखी परिवार को ताकत और हिम्मत दें।" रिंकू के पिता ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और उनकी हालत गंभीर थी, जिसके कारण बैटर इस हफ़्ते घर वापस आ गए। 


हालांकि, रिंकू जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले से ठीक पहले टीम में वापस आ गए, लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं दिया गया क्योंकि संजू सैमसन को उनसे पहले तरजीह दी गई थी। रिंकू, जिन्हें वर्ल्ड कप टीम में आखिरी समय में शामिल किया गया था, अभी तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने अब तक पांच पारियों में सिर्फ 24 रन बनाए हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक रन पर आउट होना भी शामिल है।


 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it