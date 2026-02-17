दुखों से घिरे सलमान खान: एक ओर पिता अस्पताल में, दूसरी ओर को-स्टार का हुआ निधन

नारी डेस्क: बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। सलमान खान की को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का अचानक निधन हो गया है। उनके जाने की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। इस बीच सलमान खान पहले से ही अपने पिता सलीम खान की खराब तबीयत को लेकर चिंतित हैं, जिससे यह समय उनके लिए और भी भावुक हो गया है।

परिवार ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

प्रवीणा देशपांडे के निधन की जानकारी उनके परिवार ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए साझा की। पोस्ट में बताया गया कि 17 फरवरी 2026 को उनका निधन हो गया। यह खबर सामने आते ही फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग स्तब्ध रह गए। परिवार द्वारा साझा किए गए संदेश में गहरे दुख के साथ उनके निधन की पुष्टि की गई और अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी भी दी गई।

17 फरवरी को हुआ अंतिम संस्कार

परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रवीणा देशपांडे का अंतिम संस्कार 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे किया गया। उनका अंतिम संस्कार अंधेरी पूर्व स्थित हिंदू श्मशान घाट, चकाला पारसीवाड़ा में संपन्न हुआ। इस दौरान परिवार के सदस्य और करीबी लोग मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

सलमान खान के लिए मुश्किल समय

प्रवीणा देशपांडे, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थीं। ऐसे में उनके निधन की खबर ने सलमान को भी भावुक कर दिया है। गौरतलब है कि इसी समय सलमान खान के पिता सलीम खान भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में एक साथ दो दुखद खबरों ने सलमान और उनके परिवार को मानसिक रूप से झकझोर दिया है। हालांकि, प्रवीणा के निधन पर सलमान खान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

हाल ही में ‘तस्करी’ सीरीज में आई थीं नजर

प्रवीणा देशपांडे हाल ही में इमरान हाशमी की सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आई थीं। इस सीरीज में उनके किरदार को काफी सराहना मिली थी। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। मराठी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री में भी प्रवीणा देशपांडे का जाना-पहचाना नाम था। उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए और अपनी खास पहचान बनाई।

इंडस्ट्री में शोक की लहर

प्रवीणा देशपांडे के अचानक निधन से उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग गहरे सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि संदेश साझा किए जा रहे हैं। उनका जाना फिल्म और टीवी जगत के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।