अस्पताल के इमरजेंसी रूम में  YouTuber अनुराग डोभाल, नया वीडियो आया सामने

नारी डेस्क: YouTuber और 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट, अनुराग डोभाल, जिन्होंने गंभीर मानसिक परेशानी के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी, अब ठीक हैं और इलाज का अच्छा असर हो रहा है। हाल ही में उनके एक दोस्त ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें YouTuber हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के अंदर दिख रहे हैं। वीडियो में, उन्हें होश में और अपने आस-पास के बारे में पता है, और वे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं।



यह तब हुआ जब YouTuber अपने इंस्टाग्राम पर लाइव हुए, और अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट से पहले खतरनाक स्पीड से गाड़ी चलाई। यह घटना गाजियाबाद के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुई, जब डोभाल एक टोयोटा फॉर्च्यूनर को 140-150 km/h से ज़्यादा की स्पीड से चला रहे थे। लाइवस्ट्रीम के दौरान, जिसे लगभग 80,000 लोगों ने देखा, डोभाल इमोशनल रूप से परेशान दिखे और उन्होंने इस ड्राइव को "फाइनल ड्राइव" कहा। उन्हें SUV की स्पीड बढ़ाते हुए अकेलेपन और पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बात करते देखा गया, इससे पहले कि गाड़ी आखिरकार कंट्रोल खोकर हाईवे डिवाइडर से टकरा गई।



आस-पास खड़े लोगों और देखने वालों ने तुरंत अधिकारियों को अलर्ट किया और उन्हें ढूंढने में मदद की। डोभाल को पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें मेडिकल ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया और कथित तौर पर फ्रैक्चर सहित चोटों का इलाज किया गया। उनके मैनेजर ने कन्फर्म किया कि वह ICU में थे लेकिन ज़िंदा थे और उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि इतना सब होने के बाद भी अनुराग के परिवार से भी उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आया है। ना मां-बाप आए, ना भाई आया और ना ही कोई रिश्तेदार आया।



क्रैश से कुछ दिन पहले अनुराग ने फैमिली झगड़े और मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए इमोशनल वीडियो पोस्ट किए थे, और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में पब्लिकली बात की थी। इस घटना से क्रिएटर प्रेशर, मेंटल हेल्थ और तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते समय लाइवस्ट्रीमिंग के खतरों के बारे में ऑनलाइन बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू हो गई। यह क्रैश सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, फैंस और साथी क्रिएटर्स ने चिंता जताई और दूसरों से रिक्वेस्ट की कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक वे अंदाज़ों से बचें।

