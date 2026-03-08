10 MARTUESDAY2026 3:00:21 PM
Nari

YouTuber अनुराग डोभाल ने दी जान देने की कोशिश,  80,000 लोगों ने लाइव देखा वीडियो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Mar, 2026 10:09 AM
YouTuber अनुराग डोभाल ने दी जान देने की कोशिश,  80,000 लोगों ने लाइव देखा वीडियो

नारी डेस्क: YouTuber और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें ऑनलाइन UK07 राइडर के नाम से जाना जाता है, इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय अपनी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद घायल हो गए। यह अभी साफ नहीं है कि यह हादसा था या इसमें सुसाइड की कोशिश शामिल थी। डोभाल ने हाल ही में आरोप लगाया था कि इंटर-कास्ट मैरिज को लेकर उन्हें परिवार के सदस्यों से मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


लाइवस्ट्रीम के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका “आखिरी वीडियो” हो सकता है। देहरादून के जाने-माने YouTuber डोभाल के साथ यह हादसा तब हुआ जबदिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 150kmph से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक, डिवाइडर से टकराने से पहले गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताया जा रहा है कि उस समय 80,000 लोग उनका वीडियो देख रहा था।  लाइवस्ट्रीम के क्लिप और क्रैश के फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब फैल गए, जिससे उनके फैंस में चिंता बढ़ गई।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


क्रैश के बाद, डोभाल को सुभारती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। ऑनलाइन चल रही रिपोर्ट्स ने भी क्रैश के हालात के बारे में अंदाज़े लगाए हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा है कि यह घटना इमोशनल परेशानी से जुड़ी हो सकती है, और दावा किया है कि डोभाल हाल के दिनों में परिवार से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया कि उनकी इंटर-कास्ट मैरिज की वजह से उनके परिवार ने उन्हें मेंटली परेशान किया। डोभाल ने एक YouTube वीडियो में, जिसे उनका "आखिरी" बताया, उन्होंने उस साइकोलॉजिकल असर के बारे में बात की जिसका उन्होंने दावा किया था।


अभी तक, यह साफ़ नहीं है कि एक्सीडेंट लापरवाही से गाड़ी चलाने, कंट्रोल खोने या किसी और वजह से हुआ था। अधिकारियों से उम्मीद है कि वे घटना का रिव्यू करेंगे और घटनाओं का सही क्रम पता लगाएंगे। डोभाल भारत के सबसे पॉपुलर व्लॉगर्स में से एक हैं, उनके YouTube चैनल UK07 राइडर पर सात मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके वीडियो में ज़्यादातर मोटरसाइकिल राइड, ट्रैवल कंटेंट और ऑटोमोटिव रिव्यू होते हैं। रियलिटी टेलीविज़न शो बिग बॉस 17 में आने के बाद क्रिएटर को और भी ज़्यादा पहचान मिली।

