YouTuber ने तोड़ा दिल तो  व्लॉगर ने कर लिया सुसाइड, पहले भी की थी खुद को मारने  की कोशिश

नारी डेस्क: हैदराबाद में एक युवा YouTuber ने दूसरे YouTuber से प्यार में नाकाम होने के बाद सुसाइड कर लिया। एक साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और कहा जा रहा है कि उसके बाद वह इमोशनल स्ट्रेस में थी और उसने छह महीने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि विशाखापत्तनम की रहने वाली कोमली (21) ने रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के तहत मणिकोंडा की चित्रपुरी कॉलोनी में अपने चाचा के घर पर फांसी लगा ली।



यह भी पढ़ें: दूल्हे को वरमाला डाल रही थी दुल्हन, आशिक ने स्टेज पर चढ़कर मार दी गोली



पहले भी की थी सुसाइड की कोशिश

यह घटना तब सामने आई जब कोमाली के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोमाली मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी में B.Sc की स्टूडेंट थी और पार्ट-टाइम YouTube वीडियो बनाती थी। वह तीन साल से निखिल रेड्डी नाम के एक सफल YouTuber से प्यार करती थी, जब वह एक सॉफ्टवेयर जॉब करती थी। निखिल भी विशाखापत्तनम का रहने वाला है। कुछ अनबन की वजह से एक साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। बताया गया कि ब्रेकअप के बाद वह बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में थी और उसने छह महीने पहले कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश भी की थी।



यह भी पढ़ें: मशहूर कॉमेडियन की बेटी ने खुद को मारी गोली, सदमे में पूरा परिवार



परिवार वालों ने मांगा इंसाफ

खबर है कि निखिल ने उसे दो दिन पहले फ़ोन किया था और उनकी बहस हुई थी। जब घर पर कोई नहीं था, तो उसने साड़ी से फांसी लगा ली। कोमाली ने लाइफस्टाइल, डेली व्लॉग और पर्सनल एक्सपीरियंस पर YouTube वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाया। तिरुमाला पदयात्रा पर उसका हालिया वीडियो वायरल हो गया था। वह अपनी पर्सनल इच्छा पूरी करने के लिए पहाड़ी मंदिर तक गई थी। यह उसकी आखिरी पोस्ट बन गई। कोमाली के परिवार की शिकायत पर, रायदुर्गम पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस परिवार के सदस्यों, निखिल और दूसरे दोस्तों से पूछताछ कर रही थी ताकि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा सके।