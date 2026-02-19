35 स्कूली बच्चों ने ब्लेड से खुद को किया घायल, प्रशासन ने शुरू की जांच

नारी डेस्क: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 30 से 35 छात्रों के हाथों पर चोट के निशान पाए गए। इस जानकारी के सामने आते ही स्कूल प्रबंधन और प्रशासन सक्रिय हो गया। फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

कैसे सामने आया मामला?

यह मामला तब सामने आया जब एक अभिभावक ने अपने बच्चे के हाथ पर पुराने और नए घाव के निशान देखे। पूछताछ करने पर पता चला कि स्कूल के कई अन्य बच्चों के हाथों पर भी इसी तरह के निशान हैं। इसके बाद यह बात स्कूल प्रशासन तक पहुंचाई गई। बताया जा रहा है कि यह घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन जानकारी हाल ही में सामने आई। मामला सामने आते ही संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया।

स्कूल और प्रशासन की कार्रवाई

स्कूल प्राचार्य ने तुरंत शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर स्थिति की जांच की। बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई और उनकी काउंसलिंग भी की गई, ताकि वे मानसिक रूप से सहज महसूस कर सकें। शिक्षकों को विद्यार्थियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने और अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वजह की जांच जारी

घटना के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रशासन सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिना पुष्टि के किसी भी कारण पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। कुरूद क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं और विशेषज्ञों की मदद से उन्हें परामर्श दिया जा रहा है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान रखें और किसी भी असामान्य बदलाव की जानकारी स्कूल या प्रशासन को दें।

यह मामला संवेदनशील है और प्रशासन द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।