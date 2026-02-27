01 MARSUNDAY2026 10:14:04 PM
Nari

खुद Depression का शिकार रह चुके हैं Rishab Sharma, Mental Health के लिए लोगों को देते संगीत थेरेपी

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 27 Feb, 2026 09:15 PM
खुद Depression का शिकार रह चुके हैं Rishab Sharma, Mental Health के लिए लोगों को देते संगीत थेरेपी

नारी डेस्क : Rishab Rikkiram Sharma जब सितार बजाते हैं सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एक सुकून मिलता है। वह सिर्फ 10 साल के थे जब उनके हाथों ने सितार थाम लिया था। ऋषभ सितार फॉर मेंटल हैल्थ से कॉन्सर्ट करते हैं। वो मेंटल हैल्थ को बहुत तव्ज्जो देते हैं क्योंकि ऋषभ खुद एक समय डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। इससे बाहर आने के लिए उन्होंने संगीत थेरेपी चुनी।

PunjabKesari
साल 2020 में ऋषभ के दादा जी का देहांत हुआ था।  इस दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, वह गुमसुम अकेले हो गए लेकिन वह इससे बाहर निकले और उन्होंने दोबारा अपनी सितार उठाई लेकिन इस बार मंच पर कोई परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं बल्कि खुद को हील करने के लिए। ये वापिसी कुछ बड़ा करने के इरादे से हुई थी। उन्होंने  ‘Sitar For Mental Health’ की शुरुआत की। वह अपने सितार के जरिए ऐसे लोगों को जोड़ते चले गए जो कही ना कही खो गए थे और मेंटल पीस ढूंढ रहे थे।

PunjabKesari

वह यूएन के पहले मेंटल हैल्थ म्यूजिक एडवोकेट है। White House में अपने सितार का जादू बिखेरने वाले भी वह पहले शख्स हैं। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने गुरु रवि शंकर जी से सीखा कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि खुद को दिमागी तौर पर शांत और सुकून पाने का सबसे बेस्ट जरिया है। पं. रवि शंकर के मार्गदर्शन में ऋषभ ने संगीत कौशल को निखारा। जहां आज बहुत कम लोग सितार सीखते हैं, वहीं ऋषभ ने Classic Sitar Art को दोबारा जिंदा कर दिया।

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it