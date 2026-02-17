फिर वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आश्रम के बाहर फंसे भीड़ में

नारी डेस्क: इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से प्राइवेट बातचीत करने और आशीर्वाद लेने के लिए मथुरा के वृंदावन पहुंचे। वे सुबह करीब 5:30 बजे वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे और करीब एक घंटे तक रुके। प्रेमानंद महाराज से मिलने और दर्शन करने के बाद, उनकी कार आश्रम के बाहर ट्रैफिक में फंस गई क्योंकि फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए थे।



काली कार में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहले भी कई बार ब्रज के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर चुके हैं और उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। इससे पहले सोमवार सुबह विराट और अनुष्का को मुंबई से जेट से रवाना होते देखा गया था। एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर जाने से पहले पैप्स ने उन्हें कैप्चर किया। इस दौरान अनुष्का को फ्लोरल प्रिंट के साथ ऑफ-व्हाइट एथनिक सूट में देखा गया।दूसरी ओर, विराट क्रीम शर्ट में दिखे, जिसे उन्होंने ब्राउन बैरल पैंट के साथ पेयर किया था।

इस बीच वर्क फ्रंट पर विराट ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेली। वह इंडिया के टॉप रन-स्कोरर के तौर पर उभरे। अनुष्का की बात करें तो, उनकी क्रिकेट ड्रामा चकदा एक्सप्रेस, जो भारतीय महिला क्रिकेट आइकन झूलन गोस्वामी के जीवन पर बनी बायोपिक है, अभी रिलीज़ नहीं हुई है। फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है कि इसे रोक दिया गया है या नहीं, जिससे इसका भविष्य अनिश्चित है।

