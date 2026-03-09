10 MARTUESDAY2026 2:50:59 PM
Summer Vacation में घूमने का प्लान? भारत की इन 5 जगहों पर जरूर जाएं

नारी डेस्क:  गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोग छुट्टियों की योजना बनाने लगते हैं। खासकर बच्चों की समर वेकेशन आते ही परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का उत्साह और बढ़ जाता है। शहर की भागदौड़, गर्मी और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से दूर कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताना हर किसी को सुकून देता है। अगर आप भी इस गर्मी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे कि कहां जाएं, तो भारत में कई ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं जहां ठंडा मौसम, हरियाली और प्राकृतिक नजारे आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 5 शानदार जगहों के बारे में, जहां आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा सकते हैं।

मनाली (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह जगह बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए जानी जाती है। गर्मियों के मौसम में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। मनाली में आप सोलंग वैली, रोहतांग पास, हडिंबा मंदिर और मनु मंदिर जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। अगर आप प्रकृति के साथ रोमांच का मजा लेना चाहते हैं, तो मनाली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

शिमला (हिमाचल प्रदेश)

शिमला को “क्वीन ऑफ हिल्स” यानी पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत वादियों, ठंडे मौसम और कॉलोनियल दौर की इमारतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां की मॉल रोड, रिज मैदान और जाखू मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। शाम के समय मॉल रोड पर घूमना और आसपास की पहाड़ियों का नजारा देखना बेहद सुकून भरा अनुभव देता है। परिवार और दोस्तों के साथ आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए शिमला को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है।

ऊटी (तमिलनाडु)

दक्षिण भारत का मशहूर हिल स्टेशन ऊटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर हरियाली, झीलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, लेकिन गर्मियों में यहां घूमने का मजा अलग ही होता है। ऊटी झील, बोटैनिकल गार्डन और डोड्डाबेट्टा पीक यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सवारी करके खूबसूरत वादियों का नजारा भी देख सकते हैं।

मुन्नार (केरल)

केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और विशाल चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान और बादलों से घिरी पहाड़ियां देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। मुन्नार का शांत वातावरण और ठंडी हवा यात्रियों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। यहां आप एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और टी म्यूजियम जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। मुन्नार खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो भीड़भाड़ से दूर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं।

कोडाइकनाल (तमिलनाडु)

कोडाइकनाल तमिलनाडु का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे “फॉरेस्ट गिफ्ट” यानी जंगलों का उपहार भी कहा जाता है। यह जगह घने जंगलों, शांत झीलों और ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है। कोडाइकनाल झील यहां का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक बोटिंग का आनंद लेते हैं। इसके अलावा कोकर वॉक, सिल्वर कैस्केड झरना और ब्रायंट पार्क भी यहां घूमने लायक जगहें हैं। अगर आप प्रकृति के बीच शांत और यादगार छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कोडाइकनाल आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है।

भारत में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं। मनाली, शिमला, ऊटी, मुन्नार और कोडाइकनाल जैसी जगहें अपने ठंडे मौसम, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को खास आकर्षित करती हैं। अगर आप इस गर्मी में परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं।  

