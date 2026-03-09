10 MARTUESDAY2026 2:34:29 PM
गर्मियों में पेट को ठंडक देने के लिए पिएं ये 5 देसी ड्रिंक, शरीर रहेगा तरोताजा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Mar, 2026 04:46 PM
नारी डेस्क : गर्मियों का मौसम शुरू होते ही तेज धूप और बढ़ता तापमान शरीर पर असर डालने लगता है। इस मौसम में अक्सर लोगों को पेट में जलन, एसिडिटी, अपच और मुंह में छाले जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे तेज मिर्च-मसाले वाला खाना, खराब पाचन और शरीर में बढ़ती गर्मी भी जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे में खान-पान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप भी पेट की गर्मी से परेशान रहते हैं, तो कुछ प्राकृतिक और देसी ड्रिंक्स का सेवन करके राहत पा सकते हैं। ये ड्रिंक्स न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं, बल्कि आपको दिनभर तरोताजा भी रखते हैं।

पेट को ठंडक देने के लिए पिएं ये 5 देसी ड्रिंक

छाछ (Buttermilk)

गर्मियों में छाछ पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और भोजन को आसानी से हजम होने में मदद करते हैं। अगर इसमें काला नमक और भुना जीरा मिलाकर पिया जाए, तो यह पेट को ठंडक देता है और शरीर को गर्मी और लू से बचाने में भी सहायक होता है।

नारियल पानी

नारियल पानी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक और हाइड्रेशन प्रदान करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के पानी और मिनरल बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे पेट की गर्मी कम होती है। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है और शरीर तरोताजा महसूस करता है।

सौंफ का पानी

सौंफ की तासीर ठंडी होती है और यह गर्मियों में पेट की गर्मी को कम करने में बहुत फायदेमंद है। इसके लिए रात में एक चम्मच सौंफ को पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह उस पानी को छानकर पी लें। यह नुस्खा पेट की जलन, गैस और एसिडिटी को शांत करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखता है।

नींबू पानी

नींबू पानी गर्मियों में सबसे पसंदीदा और असरदार पेय माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन C और प्राकृतिक एसिड शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। आप इसमें थोड़ी मात्रा में शहद और पुदीना भी मिला सकते हैं, जिससे स्वाद बढ़ता है और शरीर को ठंडक तथा ताजगी मिलती है। नियमित रूप से नींबू पानी पीने से लू लगने और शरीर में गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव किया जा सकता है।

जलजीरा

जलजीरा गर्मियों में पेट को ठंडक देने वाला एक पारंपरिक और बेहद फायदेमंद पेय माना जाता है। इसे पुदीना, भुना हुआ जीरा, काला नमक, नींबू और कई तरह के मसालों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ शरीर को तुरंत ताजगी देता है, बल्कि पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में जलजीरा पीने से पेट की गैस, अपच और भारीपन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है, साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक होता है।

गर्मियों में रखें इन बातों का ध्यान

गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। साथ ही ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना खाने से बचना चाहिए। अपनी डाइट में मौसमी फल, दही और हल्का भोजन शामिल करें, ताकि शरीर अंदर से ठंडा और स्वस्थ बना रहे।

किन लोगों को ड्रिंक्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए?

हालांकि ये देसी ड्रिंक्स शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनका सेवन सावधानी से करना चाहिए।
लो ब्लड प्रेशर वाले लोग: जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें ज्यादा मात्रा में नारियल पानी या छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है।
किडनी के मरीज: किडनी से जुड़ी समस्या वाले लोगों को नारियल पानी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है।
एसिडिटी या गैस के मरीज: जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें खाली पेट नींबू पानी पीने से बचना चाहिए।
एलर्जी या पाचन समस्या वाले लोग: अगर किसी व्यक्ति को पुदीना, मसाले या किसी खास चीज से एलर्जी है, तो जलजीरा जैसे ड्रिंक्स का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है।

गर्मियों में रखें इन बातों का ध्यान

धूप में निकलने से पहले शरीर को हाइड्रेट रखें।
ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से बचें।
मौसमी फल, दही और हल्का भोजन डाइट में शामिल करें।
दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
अगर इन देसी ड्रिंक्स को नियमित रूप से डाइट में शामिल किया जाए, तो गर्मियों में पेट की गर्मी से राहत मिल सकती है और शरीर अंदर से ठंडा व स्वस्थ बना रहता है।
 

