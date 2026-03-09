10 MARTUESDAY2026 2:53:49 PM
Life Style

मैच के बाद बुमराह की मां के आगे सिर झुका कर रोहित शर्मा ने जीता करोड़ों भारतीयों का दिल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Mar, 2026 05:59 PM
मैच के बाद बुमराह की मां के आगे सिर झुका कर रोहित शर्मा ने जीता करोड़ों भारतीयों का दिल

नारी डेस्क: इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के बाद इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम को बधाई दी, और टीम के मिलकर किए गए काम की तारीफ़ की। मेन इन ब्लू की ऐतिहासिक जीत के बाद इंस्टाग्राम पर रोहित ने पूरे टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन की तारीफ़ की और इस अभियान में शामिल हर खिलाड़ी के योगदान को स्वीकार किया। इसी बीच उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

PunjabKesari
यह तो हम सभी जानते हैं कि  रोहित शर्मा  भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों में से एक रहे हैं,  कल टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद रोहित शर्मा  ने पहले तो जसप्रीत बुमराह को गले लगाकर उन्हें शाबाशी दी फिर उनकी मां से सिर झुका कर बड़े ही प्यार से उनका सम्मान किया।  भारतीय टीम में खिलाड़ी अक्सर एक परिवार की तरह रहते हैं। ऐसे में किसी खिलाड़ी के परिवार से मिलना टीम की एकता और रिश्तों को दिखाता है।

PunjabKesari
जसप्रीत बुमराह को भारत का बेहतरीन तेज गेंदबाज माना जाता है। उनकी मां से मिलना उनके योगदान और उपलब्धियों के प्रति सम्मान भी दर्शाता है। वहीं इसके बाद रोहित ने इंस्टाग्राम पर लिखा था- "पूरी टीम की शानदार कोशिश, बधाई"। भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जब अहमदाबाद में टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के चार बल्लेबाजों का आउट किया, तभी भारत की जीत तय हो गई थी। जसप्रीत बुमराह ने इस जीत को 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में मिली हार की भड़ास निकालने के रूप में लिया।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it