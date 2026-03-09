10 MARTUESDAY2026 2:57:42 PM
गर्मियों में भूलकर भी न खाएं ये 5 सब्जियां, बढ़ सकती हैं पेट और स्किन से जुड़ी परेशानियां

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 09 Mar, 2026 04:51 PM
नारी डेस्क:  गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर पर मौसम का असर साफ दिखाई देने लगता है। इस दौरान तेज गर्मी, पसीना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में खानपान का सही ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार गलत चीजें खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें, पित्त बढ़ना, गैस, कब्ज और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर मौसम में कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और कुछ चीजों से परहेज करना बेहतर होता है। कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो गर्मियों में बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक इस मौसम में इनका ज्यादा सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में, जिनका गर्मियों में ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए।

बैंगन

बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कई लोग बड़े स्वाद से खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर गर्म होती है। गर्मियों में बैंगन का अधिक सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में बैंगन खाने से त्वचा से जुड़ी एलर्जी या स्किन समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में बैंगन का सेवन सीमित मात्रा में ही करना बेहतर माना जाता है।

फूलगोभी

फूलगोभी सर्दियों की लोकप्रिय सब्जियों में से एक है, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। गर्म मौसम में इसका ज्यादा सेवन करने से अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में फूलगोभी खाने से बचना या बहुत कम मात्रा में खाना बेहतर माना जाता है।

कटहल

कटहल का स्वाद बहुत से लोगों को पसंद होता है और इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कटहल की तासीर भी गर्म होती है। गर्मियों में इसका अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इससे गैस, पेट भारी होना और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में कटहल सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

पका हुआ कोहड़ा (सीताफल)

कई लोग पीले रंग के पके हुए कोहड़े यानी कद्दू की सब्जी खाना पसंद करते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में पके हुए कोहड़े का सेवन सावधानी से करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक पके हुए कोहड़े में कई बार फर्मेंटेशन यानी सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में इसका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हरे रंग के ताजे कोहड़े का सेवन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

अरबी

अरबी की सब्जी भी कई लोगों की पसंदीदा होती है, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। अरबी में ऑक्सेलिक एसिड पाया जाता है, जो किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह ज्यादा मात्रा में ठीक नहीं मानी जाती। गर्मियों में इसका ज्यादा सेवन करने से स्किन एलर्जी और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

गर्मियों में खानपान का रखें खास ध्यान

गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाले और हल्के भोजन का सेवन करना बेहतर होता है। इस मौसम में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दही, छाछ और ज्यादा पानी पीना शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही ज्यादा मसालेदार और भारी भोजन से बचना भी जरूरी होता है। गर्मियों में कुछ सब्जियों का ज्यादा सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए बैंगन, फूलगोभी, कटहल, पका हुआ कोहड़ा और अरबी जैसी सब्जियों का सेवन इस मौसम में सीमित मात्रा में ही करना बेहतर माना जाता है। सही खानपान और संतुलित डाइट से आप गर्मियों में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।  

