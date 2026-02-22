ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता? वरना बन सकता है जहर

नारी डेस्क: पपीता सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसे पाचन सुधारने, वजन घटाने और शरीर को पोषण देने वाले फलों में गिना जाता है। अक्सर लोग इसे अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करते हैं और सुबह खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीता हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है? कुछ लोगों के लिए यह फल नुकसानदायक भी हो सकता है। बिना अपनी सेहत की स्थिति जाने पपीते का सेवन करना परेशानी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को पपीता खाने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए।

गर्भवती महिलाएं

गर्भावस्था के दौरान पपीता का सेवन कुछ महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। खासकर कच्चे या अधपके पपीते में पाए जाने वाले रसायन गर्भ में शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके कारण गर्भपात या समय से पहले जन्म जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को पपीते से परहेज करना चाहिए।

एलर्जी की समस्या वाले लोग

अगर आपको किसी फल या लेटेक्स (Papaya Latex) से एलर्जी होती है, तो पपीता खाने से भी एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षणों में शामिल हैं:

त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली

होंठ या चेहरे में सूजन

सांस लेने में कठिनाई

अगर पहले कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, तो पपीता खाना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए।

एसिडिटी या पेट की समस्या वाले लोग

पपीते की तासीर गर्म मानी जाती है। इसलिए जिन लोगों का पाचन संवेदनशील है या जिन्हें जल्दी पेट में जलन, एसिडिटी या गैस की समस्या होती है, उन्हें पपीता खाने से बचना चाहिए। अगर आप इसे खाना चाहते हैं, तो केवल थोड़ी मात्रा में ही लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

किडनी की समस्या वाले मरीज

पपीते में पोटैशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, उनके शरीर में अतिरिक्त पोटैशियम जमा हो सकता है। इससे हृदय और अन्य अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए किडनी रोगियों को पपीता खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पपीता सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। गर्भवती महिलाएं, एलर्जी वाले लोग, पेट की समस्या वाले और किडनी रोगी इसे न खाएं या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।

यदि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो पपीता खाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति जरूर जान लें।

