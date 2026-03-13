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अगर ये 5 Health Problems ठीक नहीं हो रही तो सुबह उठकर आंवला जूस पीओ

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 16 Mar, 2026 07:42 PM
अगर ये 5 Health Problems ठीक नहीं हो रही तो सुबह उठकर आंवला जूस पीओ

नारी डेसकः आंवला, जिसे इंडियन गॉसबेरी भी कहा जाता है, आयुर्वेद में एक अत्यंत पौष्टिक और औषधीय फल माना जाता है। इसके जूस का नियमित सेवन शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी है। खासकर सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। जैसे सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से पाचन को दुरुस्त होता है, Immunity बढ़ती है, स्किन ग्लोइंग हो जाती है और ये बालों को मजबूत करता है। विटामिन C से भरपूर यह जूस मेटाबॉलिज्म तेज कर वजन घटाने और शरीर को डिटॉक्स (टॉक्सिन्स निकालने) करने में मदद करता है। यह दिल की सेहत और डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

1. पाचन में सुधार करता है

आंवला जूस पेट के लिए बहुत लाभकारी है। यह कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को कम करता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट हल्का रहता है और पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। इसके साथ ही यह शरीर में फूड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाता है

आंवला में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। नियमित सेवन से मौसमी बीमारियां, सर्दी, खांसी और इंफेक्शन से बचाव होता है। यह शरीर को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखने में मदद करता है।

3. बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद

विटामिन C के कारण आंवला जूस कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे त्वचा में चमक आती है और झुर्रियां कम होती हैं। इसके साथ ही बाल मजबूत, घने और चमकदार बनते हैं। यह मुहांसों और दाग-धब्बों को भी कम करने में मदद करता है।
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4. वजन घटाए और मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं

आंवला जूस का सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। खाली पेट इसे पीने से शरीर की एक्स्ट्रा फैट बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है। यह वजन घटाने में सहायक होने के साथ-साथ शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।

5. आंखों के लिए लाभकारी

आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इसका नियमित सेवन रौशनी बढ़ाने और आंखों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

आंवला जूस पीने का सही तरीका

सुबह खाली पेट: 1-2 चम्मच ताजा आंवला रस एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीना सबसे अच्छा है।
स्वाद बढ़ाने के लिए: यदि चाहें तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं।

सावधानीः अधिक मात्रा में सेवन न करें। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

याद रखें ये बातें 

सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना न केवल पाचन सुधारता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है और आंखों की सेहत के लिए भी लाभकारी है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है स्वस्थ जीवन के लिए।

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