हर 5 में से 1 भारतीय को बिना शराब पिए है फैटी लिवर, क्यों इतनी आम हो गई ये बीमारी

नारी डेस्क: फैटी लिवर अब सिर्फ़ शराब पीने वालों में पाई जाने वाली बीमारी नहीं रही। अब ऐसे ज़्यादा मरीजों में फैटी लिवर की बीमारी का पता चल रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब का एक घूंट भी नहीं पिया। बात यहां तक पहुंच गई है कि 'नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, भारत में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) की मौजूदगी 9% से 53% तक बताई गई है।इसके अलावा, MAFLD में शुरू में शायद कोई लक्षण दिखाई ही न दें।



फैटी लिवर के लक्षण

जब सामान्य मेडिकल जांच या इमेजिंग टेस्ट के दौरान लिवर में अचानक फैट जमा हुआ पाया जाता है, तो आम तौर पर इसे फैटी लिवर की बीमारी के रूप में ही पहचाना जाता है।” जब तक थकान, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी, और बिना किसी वजह के वज़न में उतार-चढ़ाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तब तक हो सकता है कि लिवर की बीमारी काफी गंभीर अवस्था तक पहुंच चुकी हो। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, फैटी लिवर की बीमारी में बढ़ोतरी हुई है, और इसका ज़्यादातर संबंध हमारी जीवनशैली की आदतों से जोड़ा जा सकता है।हमारी सुस्त जीवनशैली, काम के लंबे घंटे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाने की बढ़ती आदत, और मोटापा व डायबिटीज़ की बढ़ती दरें फैटी लिवर की बीमारी के कुछ मुख्य कारण हैं।"



इन कारणा से होता है फैटी लिवर

फैटी लिवर को अब मेडिकल तौर पर अक्सर 'मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' (MASLD) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो मोटापे, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड शुगर और अन्य मेटाबॉलिक जोखिम कारकों से गहराई से जुड़ी हुई है। जहां पारंपरिक रूप से फैटी लिवर को अत्यधिक शराब के सेवन से जोड़ा जाता था, वहीं नए भारतीय आँकड़े यह बताते हैं कि इसके 'नॉन-अल्कोहलिक' रूप कहीं ज़्यादा आम हैं, और ये मुख्य रूप से जीवनशैली, खान-पान और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से प्रभावित होते हैं।



शुरुआती चरणों में नहीं होती पहचान

चिंताजनक बात यह है कि फैटी लिवर अक्सर शुरुआती चरणों में लक्षणहीन होता है, जिसका अर्थ है कि कई लोगों को तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है जब तक कि जटिलताएं विकसित नहीं हो जातीं। लिवर फाइब्रोसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जो अंततः सिरोसिस या लिवर कैंसर का कारण बन सकती है, कुछ व्यक्तियों में पहले से ही स्पष्ट है, इसलिए विशेषज्ञ जागरूकता बढ़ाने, स्क्रीनिंग और निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

