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गर्मी में कौन सा तरबूज खाना सेहत के लिए बेस्ट, धारीदार या बिना धारी वाला?

  • Edited By Pooja Gill,
  • Updated: 17 Apr, 2026 03:46 PM
गर्मी में कौन सा तरबूज खाना सेहत के लिए बेस्ट, धारीदार या बिना धारी वाला?

नारी डेस्क: गर्मी का सीजन चल रहा है और फलों के बाजारों में तरबूज की खेप आने लगती है। गर्मी में लोग तरबूज खाना बेहद पसंद करते है। क्योंकि ये फल पानी से भरपूर होता है और शरीर को ठंडक देता है। इस फल को सभी लोग बहुत पसंद करते है। आज के समय में फलों को केमिकल से पकाया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इस समय बाजार में दो तरह के तरबूज मिलते हैं एक गहरे हरे रंग का बिना धारी वाला और दूसरा हल्के हरे रंग पर गहरे रंग की धारियों वाला (Striped)? लोगों को अक्सर ये उलझन रहती है कि कौन सा तरबूत खाने के लिए बेस्ट है? आज हम आपकी ये उलझन दूर कर देंगे और बताएंगे कि कौन सा फल सबसे बेस्ट होता है।

किस तरह का तरबूज़ होता है ज़्यादा फ़ायदेमंद?

बता दें कि धारीदार वाला और बिना धारी वाला तरबूज दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते है। वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो दोनों तरबूज़ों में 90–92% पानी होता है। गर्मी में लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये फल खाने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है और ठंडक महसूस होती है। धारीदार तरबूज़ (जिसे अक्सर ‘किरण’ किस्म कहा जाता है) में लाइकोपीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, जिससे यह दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। वहीं, बिना धारी वाला गहरे हरे रंग का तरबूज़ (‘शुगर बेबी’ किस्म) अपनी ज़बरदस्त मिठास के लिए मशहूर है। अक्सर लोग दोनों ही तरह के तरबूज खरीदते है, गर्मी के सीजन में इसका स्वाद लेते है।

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क्या है दोनों तरबूजों में अंतर?

ज्यादातर लोग दोनों तरह के ही तरबूज खरीद लेते है, क्योंकि उन्हें इसके बीच के अंतर का नहीं पता होता। दोनों तरबूज गर्मी के सीजन में खाने के लिए अच्छे है और फायदेमंद है। बिना धारी वाले तरबूज आमतौर पर छोटे और अधिक मीठे होते हैं। अगर आपको मीठा तरबूज खाना है तो बिना धारी वाले तरबूज खरीदे। लेकिन, अगर आप अपने कैलोरी को लेकर सतर्क हैं, तो धारीदार तरबूज का चुनाव सही हो सकता है, क्योंकि इसमें मिठास का स्तर संतुलित होता है। इसमें मौजूद सिट्रुलिन (Citrulline) मांसपेशियों की थकान कम करता है।

कैसे चुने सही तरबूज? 

दोनों तरह के ही तरबूज सेहत के लिए फायदेमंद होते है। चाहे आप धारीदार तरबूज ले, या बिना धारी वाला तरबूज, सेहत के लिए अच्छा वहीं है जो पूरी तरह से पका हुआ होता है। तरबूज को चुनने के लिए ये तरीके अपना सकते है...

1. फील्ड स्पॉट: तरबूज के नीचे का हिस्सा अगर क्रीमी पीला है, तो वह प्राकृतिक रूप से पका है। यह गुणवत्ता सुनिश्चित करने का सबसे सही तरीका है। 

2. वजन चेक करें: अपने आकार के हिसाब से भारी तरबूज चुनें, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक और प्रभावी होती है। 

3. आवाज से पहचान करें: हाथ से थपथपाने पर अगर आवाज गहरी और भारी आए, तो समझें कि फल रसदार है। 
 

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